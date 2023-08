Bahnhof Wunstorf: Gleise nach tödlichem Unfall wieder freigegeben

Wunstorf. Komplett gesperrt war der Zugverkehr in und um den Hauptbahnhof Wunstorf am Dienstag über mehrere Stunden. Am Vormittagwar es dort zu einem tödlichen Unfall gekommen, weshalb alle Gleise gesperrt werden mussten. Der Einsatz wirkte sich vor allem auf den Fernverkehr der Bahn aus. Am Nachmittag wurden die Gleise wieder freigegeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Kriminaldauerdienst, die Wunstorfer Polizei und die Bundespolizei untersuchten vor Ort die genauen Umstände des Todesfalls. Schnell wurde klar, dass es sich um einen Suizid gehandelt hat. Gegen Mittag konnten wie die ersten vier Gleise auf Bremer Seite wieder freigeben. Zwei Stunden später folgte die Gegenrichtung, lediglich ein Gleis blieb noch etwa für eine weitere Stunde gesperrt, bis die Ermittlungen und Arbeiten an der Unfallstelle abgeschlossen waren.

Nach Angaben der Bahn waren vor allem die IC- und ICE-Verbindungen beeinträchtigt. Die Verspätungen betrugen mitunter eine Stunde und mehr.

Hier finden Sie Hilfe bei Suizidgedanken

Nach ersten Einschätzungen handelt es sich bei dem tödlichen Unfall auf dem Gleis im Bahnhof um einen Suizid.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Telefonseelsorge ist rund um die Uhr für Menschen mit Suizidgedanken erreichbar. Bürger können sich anonym unter den Telefonnummern (0800) 111 01 11 oder (0800) 111 02 22 melden. Per E-Mail oder Chat kann die Einrichtung im Internet unter online.telefonseelsorge.de kontaktiert werden.

Für Jugendliche ist das Kinder- und Jugendtelefon Nummer gegen Kummer montags bis sonnabends von 14 bis 20 Uhr unter 116 111 erreichbar.

Der Sozialpsychiatrische Dienst der Region Hannover ist unter Telefon (0511) 616-432 84 erreichbar, allerdings nicht rund um die Uhr. In Notfällen können Betroffene aber auch den Rettungsdienst unter der Telefonnummer 112 anrufen.

HAZ