﻿Erdbeben: Bundeswehr fliegt von Wunstorf 50 Tonnen Hilfsgüter in die Türkei

Wunstorf. Die Luftwaffe am Fliegerhorst Wunstorf unterstützt bei der Katastrophenhilfe im Erdbebengebiet der Türkei. Drei Militärtransporter des Typs A400M sollen am Donnerstag starten und rund 50 Tonnen Hilfsgüter mitnehmen. Derzeit bringt das Technische Hilfswerk (THW) das Material mit sieben Lkws aus Baden-Württemberg in die Region Hannover. Noch am Abend soll beim Lufttransportgeschwader (LTG) 62 der Bundeswehr mit dem Verladen begonnen werden.