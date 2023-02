﻿Erdbeben: Luftwaffe fliegt von Wunstorf 50 Tonnen Hilfsgüter in die Türkei

Wunstorf. Die Luftwaffe am Fliegerhorst Wunstorf unterstützt bei der Katastrophenhilfe im Erdbebengebiet der Türkei. Drei Militärtransporter des Typs A400M sollen am Donnerstag starten und rund 50 Tonnen Hilfsgüter mitnehmen. Derzeit bringt das Technische Hilfswerk (THW) das Material mit sieben Lkws aus Baden-Württemberg in die Region Hannover. Noch am Abend soll beim Lufttransportgeschwader (LTG) 62 mit dem Verladen begonnen werden.

„Wir müssen die Hilfsgüter erst luftfrachtfertig machen“, sagt ein Sprecher der Luftwaffe. Das THW bringt nach eigenen Angaben unter anderem 2000 Zelte, Heizgeräte, Feldbetten, Isomatten, Winterschlafsäcke, Decken und Stromerzeuger. Weitere Transporte sind „bereits in Vorbereitung“. In Ulm befindet sich ein im Frühjahr 2022 eröffnetes THW-Logistikzentrum. Helfer aus Baden-Württemberg fliegen nicht mit, zurzeit sind nur Kräfte aus Bayern im Erdbebengebiet. In Hannover sind schon erste Hilfs- und Spendenaktionen angelaufen.

Sieben Lkws: Das Technische Hilfswerk bringt rund 50 Tonnen Hilfsgüter von Ulm nach Wunstorf. © Quelle: THW Baden-Württemberg

Drei A400M starten Donnerstag Richtung Türkei

Die Hilfsgüter sollen in Wunstorf auf drei A400M verteilt werden. Eine Maschine kann bis zu 37 Tonnen laden, je nach Dimensionen des Materials aber auch weniger. Laut Luftwaffe ist momentan aber noch unklar, wann die Flieger am Donnerstag starten. „Wir brauchen vor Ort einen passenden Flughafen, der nah am Erdbebengebiet ist und gleichzeitig die drei A400M aufnehmen kann“, sagt der Bundeswehrsprecher. „Die Planungen laufen zurzeit.“ Die türkische und italienische Luftwaffe flogen am Dienstag Adana am westlichen Ende der Erdbebenzone an.

Die Bundeswehr leistet Amtshilfe auf Anfrage des Bundesinnenministeriums. Weitere konkrete Starts aus Wunstorf Richtung Türkei oder Syrien sind allerdings bis jetzt nicht vorgesehen. Der Sprecher schließt jedoch nicht aus, dass sich die Situation ändern kann. „Die Lage ist verständlicherweise sehr dynamisch.“ Bei den schweren Beben im türkisch-syrischen Grenzgebiet am Montagmorgen starben nach bisherigen Erkenntnissen mehr als 11.000 Menschen.