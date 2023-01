﻿Geldautomat auf Burger-King-Parkplatz in Wunstorf gesprengt

Erneut ist in der Region Hannover ein Geldautomat gesprengt worden. Dieses Mal schlugen die Täter in Wunstorf zu. Die von der Polizei eingeleitete Fahndung verlief zunächst ergebnislos.

Wunstorf. Ein weiteres Mal haben in der Region Hannover Automatensprenger zugeschlagen. In der Nacht zu Montag sprengten sie einen Geldautomaten in einem freistehenden Häuschen in Wunstorf an der Kolenfelder Straße auf. Die Schadenssumme, also sowohl den Sachschaden als auch die erbeutete Summe, konnte die Polizei noch nicht konkret beziffern. Die Ermittlungen laufen.