﻿Getöteter 14-Jähriger in Wunstorf: Beschuldigter schweigt zu den Vorwürfen

Mehr als eine Woche nach dem Tod eines 14-Jährigen in Wunstorf, schweigt der gleichaltrige Beschuldigte zu den Vorwürfen. Auch sein Anwalt will sich noch nicht äußern.

Hannover/Wunstorf. Mehr als eine Woche nach dem Tod eines 14-Jährigen in Wunstorf, schweigt der Beschuldigte nach Auskunft der Staatsanwaltschaft zu den Vorwürfen. Der ebenfalls 14 Jahre alte Jugendliche steht unter dem dringenden Tatverdacht, seinen Mitschüler getötet zu haben.

Die Verteidigung des 14-Jährigen hat nach eigenen Angaben Rechtsanwalt Dogukan Isik aus Hannover übernommen. Auch er will auf Nachfrage dieser Redaktion angesichts des frühen Ermittlungsstandes noch keine Angaben zu dem Fall machen. Bis auf Weiteres will sich auch der Rechtsbeistand der Familie des Opfers, Steffen Hörning aus Göttingen, nicht äußern.

Der Verdacht: Mord aus Heimtücke

Die Polizei hat den Getöteten am Mittwoch vergangener Woche auf einem Brachgelände in Blumenau entdeckt. Die Eltern hatten ihn am Dienstagabend als vermisst gemeldet. Im Zuge der Suche rückte der andere 14-Jährige in den Fokus der Ermittler. Er soll im Zuge der Befragungen angegeben haben, seinen Mitschüler getötet und versteckt zu haben. Ein Richter ordnete inzwischen Untersuchungshaft für den Minderjährigen an. Er wird dringend verdächtigt, seinen Mitschüler ermordet zu haben. Als Haftgrund gibt die Staatsanwaltschaft Fluchtgefahr an.

Am Tag nach der Tat: Blumen wurden in Wunstorf niedergelegt. © Quelle: Bert Strebe

Der 14-Jährige soll sein Opfer nach Auffassung der Polizei gefesselt, geknebelt und mit Steinen umgebracht haben. Die Obduktion ergab „stumpfe Gewalteinwirkung“. Der Jugendliche hat die Tat offenbar allein begangen, weitere Tatverdächtige seien der Staatsanwaltschaft jedenfalls nicht bekannt, so ein Sprecher. Insgesamt halten sich die Ermittlungsbehörden mit Angaben zu der Tat zurück: Das Strafprozessrecht schützt Jugendliche im besonderen Maße.

Andacht am Sonntag

Nach Informationen dieser Redaktion soll der 14-Jährige den Gleichaltrigen im Vorfeld gemobbt haben. Beide besuchten die evangelische IGS Wunstorf. Den Mobbingvorwurf dementierte die für die Schule zuständige Schuldezernentin am Montag. Seit Bekanntwerden des mutmaßlichen Verbrechens betreut ein Krisenteam die Kinder und Jugendlichen an der Schule.

Öffentliche Andacht: Am Sonntag soll des getöteten Jugendlichen in der Corvinuskirche in Wunstorf gedacht werden. © Quelle: Rainer Dröse

Bereits vergangene Woche gab es eine nicht öffentliche Andacht in der Schule. Nun lädt die evangelische Kirchengemeinde in Wunstorf zu einem öffentlichen Gedenken an den getöteten 14-Jährigen ein. Der Gottesdienst findet am Sonntag um 11 Uhr in der Corvinuskirche an der Arnswalder Straße statt. Bereits zuvor können Kerzen angezündet und Gebete auf eine Tafel geschrieben werden. Die Kirche ist dafür am Freitag und Sonnabend von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger stehen jeweils von 16 bis 18 Uhr für Gespräche zur Verfügung.