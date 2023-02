﻿Getöteter 14-Jähriger in Wunstorf: Beschuldigter schweigt zu den Vorwürfen

Wunstorf: Corvinus-Gemeinde öffnet Kirchtüren zum Gedenken an Gewaltverbrechen

Eine Seelsorgerin vor Ort, eine gemeinsame Andacht und ein Ort des Gedenkens: Das möchte die Corvinus-Gemeinde nach dem schockierenden Tod eines 14-Jährigen in Blumenau Menschen in Wunstorf bieten. Sie öffnet dafür an drei Tagen die Kirchentüren.