﻿„Wir sind zutiefst erschüttert“: Mitschüler an der IGS Wunstorf gedenken des getöteten 14-Jährigen

„Verzweiflung und Ratlosigkeit“: Die Schülerinnen und Schüler der evangelischen IGS Wunstorf haben am Freitagmorgen ihres getöteten Mitschülers gedacht. Der 14-Jährige wurde am Mittwoch tot aufgefunden. Ein Gleichaltriger wird beschuldigt, ihn getötet zu haben.

Wunstorf/Hannover. Mit einer Andacht haben die Schülerinnen und Schüler des achten Jahrgangs der evangelischen IGS Wunstorf am Freitagmorgen des getöteten Mitschülers gedacht. „Wir sind zutiefst erschüttert über den tragischen Tod unseres Mitschülers“, sagten die Schülervertreter Finn Scheibe und Tim-Lukas Schubert, wie die Evangelische Landeskirche Hannover im Anschluss an die nicht öffentliche Andacht mitteilt.

Der Achtklässler war am Mittwoch nach stundenlanger Suche tot im Wunstorfer Ortsteil Blumenau aufgefunden worden. Ein gleichaltriger Mitschüler wird beschuldigt, ihn ermordet zu haben. Er sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. „Natürlich haben ihn manche besser gekannt als andere, und jeder geht mit diesem Verlust auf seine eigene Weise um. Es hat uns alle schockiert, dass so etwas in unserem Umfeld geschehen ist“, sagten die Schülervertreter weiter. „Vor allem sind wir getroffen, weil er noch sein ganzes Leben vor sich hatte. Deshalb wünschen wir der Familie in diesen Zeiten viel Kraft und viel Beistand.“

Altar zum Gedenken: Im Andachtsraum der IGS Wunstorf haben Schülerinnen und Schüler die Trauer über ihren getöteten Mitschüler zum Ausdruck gebracht. © Quelle: Lothar Veit

Am Rande der Trauerfreier äußerte sich auch Schulleiterin Elke Helma Rothämel: „Wir müssen damit umgehen, dass nicht nur das Opfer, sondern auch der mutmaßliche Täter Schüler unserer Schule ist.“ Sie sei sehr beeindruckt, mit welch großer Sensibilität die Schülerinnen und Schüler ihre Trauer ausdrückten, fügte sie hinzu. „Und ich bin dankbar für die große Solidarität und die großen und kleinen Unterstützungsgesten, die wir als Schulgemeinschaft erfahren.“

Kultusministerin kommt zur Andacht

Von „Trauer und Verzweiflung“, sprach Landesbischof Ralf Meister, der gemeinsam mit Kerstin Gäfgen-Tack, der Leiterin der Bildungsabteilung der Landeskirche, dem katholischen Pfarrer Andreas Körner und Schulseelsorgerin Anja Thöldtau die Andacht gestaltete. Unter den Gästen waren auch die niedersächsische Kultusministerin Julia Willie-Hamburg sowie Elternvertreter. „Es kann nicht sein, es darf und soll nicht sein. Die tiefe Traurigkeit darüber, dass ein Mitschüler tot ist, getötet worden ist“, fuhr der Bischof fort, und: „Ich denke auch an die Familie desjenigen, der es getan hat. Niemand kann es verstehen. Ich denke an ihn und seine Eltern, seine Familie. Wir haben noch keine Sprache, wir haben unsere Tränen, Umarmungen. Wer hält uns jetzt?“

Auch in den jetzt beginnenden Zeugnisferien wird die Schule für die Schülerinnen und Schüler geöffnet sein und Gesprächsangebote für sie machen. Im Andachtsraum der Schule steht ein Foto des 14-Jährigen, viele Kerzen brennen, am Altar hängen Briefe und Bilder, die seine Mitschüler für ihn gestaltet haben.