﻿Reaktivierung der Steinhuder-Meer-Bahn: So könnte sie verlaufen

Von nach Steinhude per Zug: Das Land will die Strecke der ehemaligen Steinhuder-Meer-Bahn reaktivieren – die Wunstorfer Politik sieht aber noch Klärungsbedarf. Hier sehen Sie, wo die Strecke entlanglaufen könnte.

Wunstorf. Die Reaktionen reichen von begeistert über ungläubig bis kritisch: Die rot-grüne Landesregierung kündigte vor Kurzem an, die Steinhuder-Meer-Bahn reaktivieren zu wollen. Per Zug von Wunstorf ans Steinhuder Meer und entspannte Fahrt in die Sonne, statt Abgase und Autostau in Steinhude – das soll möglichst noch in der laufenden Legislaturperiode angegangen werden, sagte Grünen-Landtagsabgeordnete Evrim Camuz aus Hannover. Doch wie soll das gehen – und vor allem: wo soll sie entlang laufen?

Fast schon euphorisch reagiert Nils Hoffmann, Vorsitzender des Vereins „Steinhuder-Meer-Bahn e.V.“ auf die Grünen-Botschaft. „Nach zehn Jahren Kampf ist das doch einmal eine gute Nachricht“, sagt er. So lange setzt sich der Verein für die Reaktivierung der Strecke ein, für weniger „Blechlawinen“ in Steinhude und Wunstorf sowie für ein entspannteres Pendeln.

Meer-Bahn könnte über Bokeloh und Hagenburg fahren

Als ideale Verbindung hat der Verein die Sinon-Trasse (ehemals OHE) Richtung Bokeloh ausgemacht. Auf der Strecke pendeln derzeit die Laugentransporte von K+S von Wunstorf zum Bergwerk Sigmundshall. Von dort aus müssten rund 3,5 Kilometer neue Gleise verlegt werden – am Freibad Bokeloh vorbei, weiter Richtung Nordwest, am Ortseingang Hagenburg-Altenhagen entlang und dort die B441 queren, übers Feld Richtung südlicher Ortseingang Steinhude. Dort wäre Endstation, Sie haben ihr Ziel erreicht, das Steinhuder Meer ist fast schon fußläufig erreichbar.

Mit Haltepunkten am Marktkauf in Wunstorf, am Freibad in Bokeloh und in Hagenburg hätte die Meer-Bahn einen echten pendlerischen Mehrwert, glaubt der Vereinsvorsitzende. Ganz zu schweigen von den rund 700.000 Tagestouristen, die Steinhude im Jahr (vor Corona) besuchen und dort mit dem Auto an Sommerwochenenden regelmäßig Staus verursachen.

Die Reaktivierung der Meer-Trasse über Klein Heidorn, Großenheidorn nach Steinhude schließt Hoffmann dagegen aus. Sie wird heute als Radweg genutzt, die Schienen sind weg. „Vor allem das Nadelöhr Klein Heidorn wäre kompliziert, weil dort die Strecke auf der Straße verlief.“ Man müsste die Strecke dort umleiten, eventuell den Fliegerhorst als Haltestelle mitnehmen. „Doch die Kosten wären dann deutlich höher.“

Apropos Kosten: 2014 hatte der Verein das ganze Projekt bereits einmal durchgeplant und Gesamtkosten von rund 2,8 Millionen Euro veranschlagt. „Heute wären wir eher bei 8 bis 10 Millionen“, glaubt Hoffmann. Und die Zeitschiene? Eine Umsetzung in dieser Legislaturperiode hält er für sehr ambitioniert. „Aber mit dem Bau in der Zeit zu beginnen, ist möglich“, glaubt er.

Züge im Halbstunden-Takt, auch über die Bundesstraße

Ein Problem besteht allerdings noch vor Hagenburg. Denn dort müsste die Bahn – als Modell könnte sich der Verein einen „Erixx“ vorstellen – die Bundesstraße queren, und damit die vielen Pendler aufhalten, die den bereits bestehenden Bahnübergang in Wunstorf mit der künftigen Nordumgehung vermeiden. Hoffmann rechnet vor: „So eine Bahn würde in 12 Minuten von Wunstorf nach Steinhude fahren, inklusive aller Haltepunkte. Die Geschwindigkeit liegt bei 40 Kilometer pro Stunde – es dauert etwa 30 bis 50 Sekunden, dann ist sie schon durch.“ Möglich wäre aber auch eine Brückenüberquerung der Bundestraße, die kurz vor Hagenburg in einer Senke liegt.

Dem Verein schwebt ein Halbstunden-Takt vor – was für manchen Anwohner in Wunstorf ein Graus sein könnte. Schon die pendelnden Laugentransporte haben bei Streckenanwohnern für Protest gesorgt. Inzwischen fahren sieben Stück am Tag, die langen Wartezeiten an der Fritz-Reuter-Straße haben sich merklich gebessert.

In der Wunstorfer Politik befürchtet mancher dagegen eine Schwächung der Busversorgung für Klein Heidorn oder Großenheidorn. Auch Steinhudes Ortsbürgermeisterin Christiane Schweer schaut verhalten auf die Ankündigung des Landes. „Auf der einen Seite finde ich die Idee charmant, die historische Trasse zu reaktivieren und den Autoverkehr dadurch zu minimieren“, sagt die CDU-Politikerin. „Ich schreie aber nicht Hurra, denn wir müssten aber einen kompletten Bahnhof am südlichen Ortsausgang bauen, Flächen versiegeln, Parkplätze schaffen. Dazu Flurbereinigung, Bahnübergang und mehr. Für mich sind noch viele Fragen offen.“ Für eine Machbarkeitsstudie, die diese Fragen klärt und größtenteils vom Land finanziert würde, sei sie aber zu haben, so Schweer.

Deutlich positiver gestimmt ist dagegen Hagenburgs Bürgermeister Dieter Eidtmann (CDU). „Von mir aus gerne“, sagt er. „Am liebsten mit einem Halt in Hagenburg. Der würde garantiert auch genutzt werden“, ist er sicher. Auch eine weitere Anbindung der historischen Strecke durch den Ort und weiter Richtung Winzlar und Rehburg könne er sich gut vorstellen.

Podiumsdiskussion über Reaktivierung im Mai

Weder „Juhu“ noch „bloß nicht“ rufe die Stadt Wunstorf angesichts der Signale vom Land, sagt Stadtsprecher Alexander Stockum. Es gebe sehr viel zu bedenken – von der Verträglichkeit mit den Laugentransporten, die noch etwa 20 Jahre laufen werden, über die Einfädelung der Züge in die Hauptlinie der Bahn (die schon bei den Laugentransporten zu Verzögerungen geführt hat), bis hin zur Lärmbelastung für Anwohner. „Das Stadium ist noch zu früh, um zu sehen ob eine Reaktivierung mehr Vor- als Nachteile bietet.“ Gegen eine Machbarkeitsstudie sei aber nichts einzuwenden.

Über die Reaktivierung der Bahn, über Chancen und Hindernisse will der Verein Steinhuder-Meer-Bahn am Mittwoch, 3. Mai, öffentlich diskutieren. Zeit und Ort werden noch bekannt gegeben. Zugesagt hat aber bereits Regionspräsident Steffen Krach (SPD), der sich zuletzt positiv zu einer Reaktivierung geäußert hat. Die Region wäre übrigens auch ausführende Kommune und treibt derzeit ihren sogenannten „Verkehrsentwicklungsplan 2035+“ voran. Ziel ist es, den Autoanteil am Gesamtverkehr bis 2035 zu halbieren und denjenigen von öffentlichem Nahverkehr und Fahrräder jeweils zu verdoppeln.