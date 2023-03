﻿Einschränkungen der S-Bahn-Linie S1 betreffen auch Wunstorf

Die aktuelle Streckensperrung in Bückeburg hat Auswirkungen auf den S-Bahn-Betrieb in Hannover. Ein Schienenbruch verhindert, dass die S-Bahn den dortigen Bahnhof anfahren kann . Auch Reisende über Wunstorf sind betroffen.

Wunstorf. Die aktuelle Streckensperrung in Bückeburg hat Auswirkungen auf den S-Bahn-Betrieb in Hannover. Auch die in Wunstorf haltende Linie S1 ist davon betroffen. Ein Schienenbruch in Bückeburg verhindert das Anfahren des dortigen Bahnhofs durch die S-Bahn. Fahrten von Hannover nach Minden enden vorübergehend bereits in Stadthagen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fahrgäste mit dem Ziel Kirchhorsten, Bückeburg und Minden müssen in Stadthagen auf die Westfalenbahn umsteigen. Diese hält für den Zeitraum der Sperrung vorübergehend auch in Kirchhorsten.