﻿Suche in Wald bei Wunstorf: 14-Jähriger soll Gleichaltrigen getötet haben

Wunstorf. Die Polizei berichtet von einem mutmaßlichen Tötungsdelikt in der Region Hannover. Wie die Ermittelnden am Mittwochmorgen mitteilten, soll aller Wahrscheinlichkeit nach ein 14-Jähriger aus Wunstorf umgebracht worden sein. Ein ebenso alter Jugendlicher ist der Tatverdächtige und befindet sich bereits in Gewahrsam. Derzeit durchsuchen die Ermittler ein Waldstück westlich des Wunstorfer Gewerbegebietes.