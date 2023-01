﻿„Jetzt muss ich gleich wieder weinen“: Wie Bürgerinnen und Bürger über den Tod des 14-Jährigen sprechen

Wunstorf-Blumenau. Es ist, als ob der Himmel widerspiegeln wollte, was auf der Erde geschehen ist. Die Wolken über Blumenau – jenem kleinen Ortsteil von Wunstorf in der Region Hannover, in dem am Mittwoch die Leiche eines 14-Jährigen gefunden wurde, mutmaßlich getötet von einem anderen 14-Jährigen – scheinen eine undurchdringliche graue Masse zu sein. Die Luft ist eisig. Immer wieder fällt ein bisschen trauriger Schneegriesel. Die Menschen, die in der Nähe der aufgegeben wirkenden Gärtnerei in der Straße Am Kalkofen mit ihren Hunden entlanglaufen, halten die Köpfe gesenkt.

Hier ist der Eingang zum Ort der Tragödie. Hinten auf dem weitläufigen Gelände, im Bereich einer Tannenschonung, hatten Polizei und Feuerwehr den leblosen Körper des Opfers entdeckt. Zuvor, als der Jugendliche noch als vermisst galt, hatten Polizei und Feuerwehr an verschiedenen Orten nach ihm gesucht, auch in einem knapp drei Kilometer entfernten Waldstück. Aber gefunden wurde er schließlich am Rande des Gärtnerei-Areals. „Schrecklich“, sagt ein Mann, der mit einem jungen Altdeutschen Schäferhund in der Nähe vorbeigeht, „ganz schrecklich.“ „Das Leben der Familie ist doch jetzt zerstört“, sagt eine Frau, die einen Berner Sennenhund an der Leine führt. Dann korrigiert sie sich: „Das Leben von beiden Familien.“

„Hier haben Leute gegrillt“

„Hier sind oft Leute aufs Grundstück gekommen“, erzählt ein serbischer Flüchtling auf Englisch, der in einem der Gebäude auf dem Gärtnereigelände nahe der Straße wohnt. „Haben sich getroffen, haben gegrillt.“ Tatsächlich kann man das Grundstück ungehindert betreten, und es wirkt wie geschaffen für abenteuerhungrige Jungen.

In einer ehemaligen Pflanzenverkaufshalle stehen Schrottautos. Bei der Halle gegenüber sind die Scheiben eingeschlagen. Der mit Betonsteinen gepflasterte Weg durch das Gelände ist teilweise überwachsen, am Rand finden sich eine verfallene Hütte und eine überwachsenen Volière. Die Vegetation hat das Areal schon vor längerer Zeit übernommen, irgendwo steht ein Plastikfass im Gesträuch, und hinten, in der Nähe der Tannen, liegt Schutt herum. Hier hat irgendwer auch einen Grill aus losen Steinen gebaut.

Alte Autos in einer Verkaufshalle: Das Gelände der ehemaligen Gärtnerei in Blumenau ist frei zugänglich. © Quelle: Bert Strebe

Wenn man den Weg entlangläuft, knirscht der überfrorene Schnee der Nacht unter den Schuhen, aber sonst hört man seltsamerweise kaum etwas, nur manchmal das Murmeln eines Lkws auf der Manhorner Straße Richtung Luthe. Als würde der Ort unter einer Glasglocke liegen.

Mitten auf dem Weg ein Strauß eiskristallüberzogener Tulpen. Die- oder derjenige, der oder die sie hier als Zeichen der Trauer abgelegt hat, hat auch ein Teelicht aufgestellt und angezündet, hat dafür aus zwei Backsteinen einen kleinen Windschutz gebaut. Die Kerze ist trotzdem erloschen.

Im Dorf erzählt man sich zwei Varianten

Im Dorf erzählt man sich zwei Varianten der Geschichte. In der einen heißt es, die beiden 14-Jährigen, die zusammen auf die Evangelische IGS Wunstorf gingen, hätten sich – aus welchen Gründen auch immer – mit Steinen beworfen, und dann habe ein Stein den Kopf des jetzt toten Jungen getroffen, eher aus Versehen. Er sei gestürzt, der Werfer sei im Schreck weggerannt, der Getroffene habe sich noch mal aufgerappelt und nach Hause zu laufen versucht, es aber nicht geschafft.

Die zweite Variante klingt schlimmer. Ihr zufolge habe der eine Junge dem anderen aufgelauert, um ihn mit einem Stein zu töten. Im Dorf vermutet ein Mann: „Es ging wohl um ein Mädchen.“

Was genau passiert ist, das bleibt auch an diesem Donnerstag unklar, sicher aber ist, dass Staatsanwaltschaft und Haftrichter von einem ernsthaften Hintergrund ausgehen: Am Nachmittag wird beschlossen, den Jungen wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft zu nehmen. Das Mordmerkmal der Heimtücke sei gegeben, heißt es.

Ortseingang von Blumenau: Links der Bereich der Tannenschonung, wo die Leiche des 14-Jährigen gefunden wurde. © Quelle: Bert Strebe

Am Rand des Gärtnereigrundstücks geht eine Dame entlang, vielleicht 50, sie hält weiße Blumen in der Hand. Ihre Enkelin, erzählt sie, habe mit den beiden Jungen zusammen einen Kurs an der IGS besucht. Der mutmaßliche Täter „war ein ganz, ganz Ruhiger.“ Sie legt die Blumen an einer Böschung ab, betet kurz. Als sie sich umdreht, hat sie Tränen in den Augen.

Es scheint den meisten hier buchstäblich die Sprache verschlagen zu haben, sie greifen in ihrer Hilflosigkeit auf die schlichten Begriffe „furchtbar“ und „schrecklich“ zurück, und viel sagen wollen sie sowieso nicht. Die meisten möchten ihre Namen nicht nennen, niemand will sich fotografieren lassen. Ein Mann mit Brille und Schnauzbart verweist den Reporter rüde des Grundstücks. Eine Frau mit einem weißen Fellbündel an der Leine sagt, auf die beiden 14-Jährigen angesprochen: „Jetzt muss ich gleich wieder weinen. Man hat sofort Angst um die Kinder.“ Sie schaut kurz in die Gegend und fügt an: „Mir tut auch der Bengel leid, der das gemacht hat.“ Und: „Wir sind da, wo er lag, am Dienstag noch mit dem Hund langgegangen.“ In ihren Augen flackert es.

Theorien in den Sozialen Medien

Im Internet erweist sich das Publikum als wenig zurückhaltend. Die sogenannten sozialen Medien sind voll von Kondolenzbekundungen, aber auch voll Äußerungen von Menschen, die von vornherein zu wissen glauben, was Sache ist. „Wie kaputt ist die Gesellschaft, wenn schon Kinder zu Mördern werden“, scheibt eine Frau. „Was für eine kranke Welt“, heißt es in einem weiteren Kommentar, und eine Userin fordert eine harte Bestrafung, „aber nicht nach dem Jugendstrafgesetz“ (was rechtlich nicht zulässig wäre).

Eine Frau bekennt, wegen solcher Vorfälle wie der mit den 14-Jährigen bleibe ihre Tochter Einzelkind, sie sei ja „nirgendwo mehr sicher“. Und in einem weiteren Post heißt es: „Was ist nur los mit den Jugendlichen … es wird immer schlimmer.“ Die Tatsache, dass die Zahl der Gewaltdelikte von Jugendlichen seit Jahren zurückgeht, spielt im Netz keine Rolle.

Von der Natur überwuchert: Gärtnereigelände in Blumenau. © Quelle: Bert Strebe

In der Evangelischen IGS Wunstorf hat das Kollegium Zeit und Platz für Gespräche mit der Schülerschaft geschaffen, hat Seelsorger eingeladen. „Die Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte und alle Mitarbeitenden sind entsetzt, fassungslos und unendlich traurig über das, was geschehen ist“, sagt Direktorin Elke Rothämel. Journalisten werden vom Schulgelände ferngehalten: Lehrerinnen und Lehrer wissen inzwischen, wie blutrünstig manche Medien sein können.

Am Rand der Tannenschonung, wo am Mittwochabend der Leichenwagen stand, sind noch Reifenspuren zu sehen, und ein paar offenbar von Autos zerquetschte verfrorene Kartoffeln. Ansonsten erzählt nichts mehr von dem Unheil, das sich hier zugetragen hat.

Nur 15 Minuten zu Fuß davon entfernt, vor dem Elternhaus des Opfers, brausen die Autos über die Straße wie jeden Tag, als wäre nichts passiert. Bloß die Jalousien im Erdgeschoss sind heruntergelassen.