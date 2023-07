﻿Vorzeitiger Bundeswehr-Abzug aus Mali: Wunstorf spielt zentrale Rolle

Lufttransportgeschwader 62

Minusma-Einsatz endet bald: Ein Soldat der Bundeswehr steht am Flughafen nahe dem Stützpunkt Camp Castor in Gao.

Fünf Monate früher als geplant: Die UN-Mission Minusma in Mali läuft zum Jahresende aus. Die Bundeswehr muss nun in relativ kurzer Zeit 1100 Soldatinnen und Soldaten plus schweres Gerät zurück nach Hause holen. Der Fliegerhorst Wunstorf dient dabei als Drehkreuz – und legt schon in Kürze los.

