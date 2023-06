﻿Bauarbeiten der Bahn: Signalhörner warnen Arbeiter – und stören Anwohner

Luftwaffen-Manöver

Ab 12. Juni steht die Großübung „Air Defender 23“ über Deutschland und Hannover an. Die Luftwaffe und 24 Nationen trainieren den Ernstfall, Wunstorf spielt eine zentrale Rolle. Doch was ist der Grund? Wer beteiligt sich? Und was bedeutet das für Urlauber? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.