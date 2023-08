﻿So war das Wetter im Juli in Hannover: Recht warm, sonnig und nass

Hannover. Urlaub in Hannover? Ist natürlich immer eine gute Idee. Im Augenblick aber vor allem für Freunde von Museen, Restaurants oder dem Theater oder für solche in Funktionsbekleidung. Denn das Wetter im Juli ist nicht klassisch hochsommerlich. Stattdessen liegen die Höchsttemperaturen in der Region Hannover bei 18 bis 20 Grad, es scheint wenig Sonne, dafür gibt’s viel Wind und Regen. Und das, obwohl am 23. Juli die sogenannten Hundstage begonnen haben, nach den althergebrachten Bauernregeln sind sie eigentlich der Start in die wärmsten Tage des Jahres. Benannt sind sie nach dem sogenannten Hundsstern, dem Sirius, der vom 23. Juli bis zum 23. August zu sehen ist. Und meist sind das die heißesten Tage des Jahres.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vier sogenannte Hitzetage

Die ersten zwei Drittel des Julis herrschte überwiegend die Witterung, die allgemein vom Sommer erwartet wird: viele Sonnenstunden und wenig Niederschläge. Es gab elf sogenannte Sommertage, also Tage, an denen die Temperatur im Schatten mindestens 25 Grad erreicht. Außerdem gab es vier Hitzetage, Tage, an denen das Thermometer mindestens 30 Grad anzeigte. Der heißeste Tag im Juli in Hannover war Sonntag, der 9. Juli, mit maximal 33,4 Grad. Wer bei hohen Temperaturen nur schlecht schlafen kann, ist relativ gut durch den Juli gekommen, denn eine Tropennacht mit Temperaturen über 20 Grad gab es in diesem Juli nicht.

Oststadt: Das wechselhafte Wetter im Juli führte häufiger zu Regenbögen, wie hier am Monatsende über der Oststadt von Hannover. © Quelle: Florian Petrow

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verteilt auf den Monat hat es in Hannover immer mal wieder geregnet, aber es kamen dabei jeweils nur geringe Mengen aus den Wolken. Den meisten Regen gab es am 24. Juli, einem Montag, es fielen 35,6 Liter pro Quadratmeter. An den letzten beiden Tagen des Monats kamen dann noch einmal jeweils mehr als zehn Liter dazu. Die Regenmenge im Juli in Hannover summiert sich auf 82,4 Liter pro Quadratmeter, das entspricht 123 Prozent des langjährigen Mittels. Schlecht fürs Gemüt, aber wichtig für die Natur.

Hannover ist Durchschnitt

Die Durchschnittstemperatur im Juli in Hannover liegt bei 18,7 Grad. Das entspricht genau dem Durchschnitt in ganz Deutschland. Und es ist deutlich wärmer als im langjährigen Mittel: 1,5 Grad. Die Sonne ließ sich an der Wetterstation am Flughafen Hannover-Langenhagen 206 Stunden blicken, das ist nur minimal mehr als im langjährigen Mittel.

Und die Aussichten? Der Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q-Met spricht von „Gruselwetter“, das uns für den August erwartet. Damit meint er: Viel Regen, Wind, wenig Sonne und eher kühle Temperaturen. Und der Wetterexperte sieht derzeit bis Mitte August keine Anzeichen für eine Änderung der Wetterlage. Also: Ab ins Kino, Street Kitchen, Konzert oder unter den Regenschirm.

HAZ