﻿Überraschung bei Experiment: Würden 96-Fans Eintracht Braunschweig in Notlage helfen?

Hannover. Die Anspannung steigt jetzt doch spürbar: Am Sonntagmittag ist Hannover 96 in der 2. Bundesliga zu Gast bei Eintracht Braunschweig, die Bedeutung der Partie natürlich immens. Für viele Fans in beiden Lagern sind Erfolge gegen den Erzrivalen sogar wichtiger als das sportliche Abschneiden in der gesamten Saison. Im Hinspiel im September gab es keinen Sieger, Endstand 1:1.

Hier und da eine harmlose Stichelei, nicht selten aber auch Beleidigungen und Schmähgesänge oder sogar offen zur Schau gestellter Hass – die Anhänger beider Klubs stehen sich in tiefer Abneigung gegenüber. Tun sie das nur scheinbar? Professor Dr. Johannes Berendt von der Hochschule Hannover kommt in einem Experiment jedenfalls zu einer recht überraschenden Erkenntnis.

Viele Fans von Hannover 96 würden für Erzrivalen spenden

Ihm zufolge sind sie insgeheim froh, dass es den verhassten Nachbarn gibt – sie würden sogar für ihn spenden. 1338 Fans wurde das Szenario geschildert, dass dem Erzrivalen aufgrund einer finanziellen Notlage der Zwangsabstieg in die Regionalliga droht, er aber mit Spenden gerettet werden könnte.

Diese missliche Lage hatte gegensätzliche Effekte auf die Spendenbereitschaft. „Einerseits löst die Notlage des Rivalen Schadenfreude aus, was das Hilfsverhalten verringert“, konstatiert Berendt. Andererseits fehle ohne die Rivalität im sportlichen Alltag ein identitätsstiftendes Element. „Nicht umsonst sind die Derbys das Highlight der Saison“, so Berendt. „Der mögliche Verlust des Rivalen stellt folglich eine Identitätsbedrohung dar, die es abzuwenden gilt. Über diesen Mechanismus gab es einen positiven Effekt auf das Hilfsverhalten.“

Sandhausen ist für 96-Fans eben nicht Braunschweig

Für Berendt ist das durchaus plausibel: „Gruppen definieren sich nicht nur darüber, wer sie sind, sondern insbesondere auch darüber, wer sie nicht sind. Insgeheim scheinen die meisten Fans froh zu sein, dass sie einen Erzrivalen haben – auch wenn sie das in dieser Form nicht offen sagen würden.“ Man könne nicht mit-, aber auch nicht ohne einander leben.

Ein solcher dualer Effekt lasse sich nur beim Hilfsverhalten gegenüber dem Rivalen beobachten, nicht gegenüber anderen Konkurrenten. Denen würde nicht geholfen. „Es ist etwas anderes, ob Hannover gegen Braunschweig oder gegen Sandhausen spielt“, erläutert Behrendt. „Der Rivale ist aufgrund einer gemeinsamen Geschichte für die Identität von besonderer Bedeutung. Normale Wettbewerber sind es nicht.“

Auf die Frage, welche Abschlussplatzierung sie ihrem Erzrivalen wünschen würden, sei von den Fans oft Rang 15 genannt worden. „Damit kann das Leid des Rivalen maximiert werden – unter der Bedingung, dass die Rivalität in der nächsten Saison fortgesetzt werden kann. Allgemein will eine große Mehrheit nicht, dass der Erzrivale absteigt“, so Behrendt.

Hieße mit Blick auf das Derby am Sonntag dann wohl: Hannover 96 möge gegen 15.20 Uhr bitte tunlichst den ersten Sieg des Jahres mit seinen 2100 mitgereisten Fans feiern und die stark abstiegsgefährdete Eintracht weiter leiden lassen. Am Ende dürfen sich die Braunschweiger aber gern noch retten, wenn auch mit Hängen und Würgen.