﻿Gamer-Haus in Hannover: So leben die E-Sport-Profis der Dr.-Buhmann-Schule in ihrer Nordstadt-WG

Was ist eigentlich E-Sport?

E-Sport ist längst mehr als ein Trendthema: Computerspiele und Computerspielen ist angekommen in der Mitte der Gesellschaft und wie im analogen Profisport geht es auch beim Gaming um ordentliche Gehälter und hohe Preisgelder. Kein Wunder, denn bei großen weltweiten Events schauen zum Teil Hunderttausende oder Millionen Fans zu. Statt um Fußball, Eishockey und Handball geht’s am Computer bei „League of Legends“, „Counterstrike“, „Rocket League“ und Co. um den Erfolg. Statt mit schnellen Beinen überzeugen die E-Sportler und -Sportlerinnen mit schnellem Kopf und flinken Fingern. Und die Stars spielen statt bei Real Madrid und FC Bayern bei T1, Karmine Corp oder BIG. Auch beim Streamen, also dem Übertragen der Spiele, können Tastaturathletinnen und -athleten Geld verdienen: Twitch heißt die beliebteste Plattform und ist damit, vereinfacht gesagt, das Youtube für E-Sportler. js