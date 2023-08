﻿Handball-Recken spielen wie geplant gegen den FC Barcelona

Hannover. Das Jahrhundertspiel für die Recken stand nicht auf der Kippe: Zwar gab es vor der Partie gegen den FC Barcelona Probleme mit der Wasserversorgung in der ZAG-Arena, die Partie der TSV Hannover-Burgdorf gegen den FC Barcelona am Sonntag (17 Uhr) war und ist aber nicht gefährdet. Das Spielfeld ist schon aufgebaut, offenbar sind die Schwierigkeiten über Nacht behoben worden. Der Test für die Recken gegen das Team von Ex-Trainer Carlos Ortega kann wie geplant über die Bühne gehen.

Wegen Problemen mit der Wasserzufuhr endete das Heroes-Festival am Sonnabend vorzeitig. Die Veranstalter ließen die ZAG-Arena gegen 22.30 Uhr räumen. Schon zuvor hatten sie die Toilettenanlage in der Arena schließen lassen, weil die Anlage nicht mehr funktionsfähig war. Die Besucher mussten auf mobile Toiletten auf dem Außengelände ausweichen. Die Feuerwehr Hannover war mit einer Brandschutzwache vor Ort und an einer Sicherheitsbesprechung beteiligt. Ein Sprecher betonte, dass es keine Bedenken wegen des Brandschutzes gab.