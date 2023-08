Kostenfrei bis 15:07 Uhr lesen

Feuerwehreinsatz

In einem Wohnhaus in Lehrte-Kolshorn hat es am Sonnabend gebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr rückte mit fast 50 Einsatzkräften samt Drehleiter an. Nur einen Tag vor dem Brand hatte es in dem Haus schon einmal ein Feuer gegeben. Nun ermittelt die Polizei.