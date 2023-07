Gute Nachricht für die 96-Fans: Preise für Bier und Bratwurst sind nicht erhöht worden

Hannover. Dieses Mal gibt es im gastronomischen Bereich keine schlechten Nachrichten für die Fans von Hannover 96 vor dem ersten Spieltag: Die Preise im Stadion sind nicht erhöht worden. 27.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden am Sonnabend zum Heimauftakt in der 2. Bundesliga gegen Aufsteiger Elversberg erwartet. Für Bier, Bratwurst und alle anderen gastronomischen Angebote müssen sie nicht tiefer in die Taschen greifen als in der vergangenen Spielzeit.

„Wir haben das mit 96 so verabredet – in der Hoffnung, dass das auch die ganze Saison so bleiben kann“, sagt Joachim König aus der Geschäftsleitung des Hannover Congress Centrums (HCC), dem zuständigen Cateringpartner der „Roten“ in der Heinz-von-Heiden-Arena. Ein halber Liter Bier geht nach wie vor für 5 Euro über den Tresen, eine Bratwurst kostet weiterhin 4,10 Euro.

Hannover 96: Keine Preiserhöhung bei Bratwurst und Bier

Vor einem Jahr war das anders, die 96-Fans ärgerten sich beim ersten Heimspiel gegen St. Pauli nicht nur über den späten Ausgleich zum 2:2-Endstand, sondern auch über stark erhöhte Preise für Bratwurst (4,10 statt 3,80 Euro) und Bier (5 statt 4,50 Euro). Begründet wurde das mit einem bereits erfolgten deutlichen Anstieg der Kosten für Rohstoffe und Energie sowie dem künftigen Anstieg der Personalkosten durch die beschlossene Erhöhung des Tarif- und Mindestlohns.

Seither sei „nicht mehr so viel dazugekommen“, so König – was eine neuerliche Anpassung nötig mache. Wenn im weiteren Saisonverlauf nicht enorme und unerwartete Preissteigerungen an das HCC weitergegeben würden, werde das auch so bleiben.

Kleiner Blick in die Vergangenheit: Vor Beginn der – überaus erfolgreichen – Saison 2010/11 wurde der Preis für einen halben Liter Bier von 3,50 auf 3,80 Euro erhöht, Schinkengriller und Bratwurst kosteten damals statt 2,40 immerhin 2,70 Euro. Es waren anderen Zeiten, auch sportlich: Hannover 96 beendete die Runde auf dem vierten Platz – in der Bundesliga wohlgemerkt – und stürmte nach Europa.

Jetzt gehen die „Roten“ in ihre nunmehr fünfte Saison in der 2. Bundesliga. Die Fans tun dies nicht zuletzt dank der Verpflichtung von Rückkehrer Marcel Halstenberg und einer gelungenen Vorbereitung immerhin mit einer kleinen Euphorie – gepaart mit dem Wissen, dass weder Eintrittskarten noch die Verpflegung teurer geworden sind.