﻿Weltklasse-Geste des Weltmeisters: So erobert Ron-Robert Zieler die Herzen

Hannover. 7:0 – in Worten: sieben zu null. Das gab es bei Hannover 96 in der 2. Bundesliga zuletzt im Jahr 1995 gegen den FSV Frankfurt. Am Sonntagnachmittag aber konnten Fans und Spieler wieder einen Kantersieg feiern, lagen sich in den Armen, die Freude kannte keine Grenzen. Auch bei Ron-Robert Zieler. Und doch dachte der 96-Kapitän zuerst an den traurigsten Menschen im Stadion: den geschlagenen Osnabrücker Torwart Lennart Grill.

Grill saß nach dem Tor von Andreas Voglsammer zum 7:0 lethargisch vor seinem Tor. Bis zum Schluss berappelte sich der Keeper zwar wieder, zeigte tolle Paraden, aber nach dem Anpfiff sank er erneut zusammen und blickte ins Leere. Zieler ging zu ihm, hockte sich hin und sprach dem geschlagenen Torwart Mut zu. Das 7:0 für 96 „war hinten raus etwas sehr einfach. Mein Kollege tat mir fast schon leid“, sagte Zieler zu den Szenen in der Schlussphase.

„Er hat ein gutes Spiel gemacht“

„Ohne ihn wäre es zweistellig ausgegangen, er hat am Ende noch ein paar überragende Dinger rausgefischt“, sagte Zieler. „Genau das habe ich ihm gesagt. An den Gegentoren konnte er nichts machen, und er hat noch drei oder vier Dinger rausgeholt. Am Ende ist das ein krasses Ding, aber er hat ein gutes Spiel gemacht.“

Zieler reagierte intuitiv und emotional. Sein Trost verdient den Fairnesspreis des Jahres. Der Weltmeister von 2014 zeigte eine Weltklasse-Geste. Grill selbst wirkte in den Interviews nachher noch nicht richtig gefestigt. „Jeder muss jetzt in den Spiegel schauen und sehen, was er besser machen kann. Wir dürfen uns nicht so abschießen lassen“, sagte Grill. Zieler riet dem Torwartkollegen, sich auf seine Leistung zu fokussieren.

Enttäuscht: Lennart Grill blickt nach dem 7:0 von Andreas Voglsammer ins Leere. © Quelle: dpa

„Wir nehmen die Euphorie mit“

Zieler kennt solche Rückschläge und Niederlagen aus seiner 96-Zeit – 320 Pflichtspiele hat er für Hannover im Tor gestanden. Die aktuelle Situation bei den „Roten“ versuchte der 34-Jährige zurückhaltend einzuschätzen: „Das ist immer so ’ne Sache hier“, sagte er. „Ich habe gesagt, nach dem sechsten, siebten, achten Spieltag können wir mal ein Fazit ziehen. Jetzt war es der sechste Spieltag, nächste Woche haben wir in Düsseldorf ein brutal schweres Spiel. Wir nehmen die Euphorie und das Momentum mit.“ Die Mannschaft sei auf einem guten Weg, so der Kapitän – und das sei „einfach mal ein gutes Gefühl“.

Doch Zieler kümmerte sich nach dem 7:0 nicht allein um Lennart Grill. Er nahm sich Zeit zum Genießen („Wir haben zu null gespielt, das will ich auch mal betonen“) – schließlich stand die Null in dieser Saison zum ersten Mal bei ihm. Vor der Osttribüne nahm er seine kleine Tochter Viola in Empfang. Sie trug ebenfalls einen orangefarbenen Keeper-Look und ging mit ihrem Papa an der Hand auf die Ehrenrunde. Nicht nur dabei zeigte Zieler Größe: Im Moment des Sieges hatte er zuerst an den Verlierer gedacht.