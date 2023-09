Freiheit für den Fußball: Warum die Bolzplätze in Hannover unterschätzt sind

Hannover. Spontaner Schulausfall. Rumdaddeln und Zeit totschlagen im Kinderzimmer. August (10) und Anton (12) zocken an ihren Geräten. Wie wär‘s mit Kicken auf dem Bolzer? Okay, halbgute Idee, da ist ja jetzt sonst keiner. Aber sonst? Die Kinder blicken auf. „Mir macht es einfach Spaß, mit den Älteren zusammenzuspielen“, sagt August. Anton ist zwei Jahre älter und spielt im Verein in Hannover-Limmer zwei Jahrgänge über August. „Wir spielen auf dem Bolzplatz alle zusammen, die sonst nicht in einer Mannschaft oder im Verein sind“, sagt Anton. „Da sind keine Erwachsenen, die aufpassen, wir können machen, was wir wollen. Wir probieren Dinge aus, die wir im Training nicht machen.“ Kein Trainer meckert rum, wenn die Kinder ihr „7er-Spiel“ spielen. Viele Tore, einige echte, andere mit Flaschen oder Jacken markiert. Immer volley, voll drauf, kreuz und quer. Ein wildes Rumgebolze, bei dem so mancher Trainer ausflippen würde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warum Kinder vom unangeleiteten Spiel profitieren

„Straßenfußball-DNA“ oder „Bolzplatzplatzmentalität“ (nach dem Buch von Philipp Kaß) sind die neuen Schlüsseleigenschaften von Spielern, die der DFB fördern möchte. © Quelle: Rainer Droese

Gewinnen, verlieren, gefrustet sein, oder beleidigt auch, Sieger oder Siegerin, sich wehren, alles dabei. Hannover hat über 100 Bolzplätze, auf denen Kinder die Profis sind – kein Trainer da, kein DFB, kein Lehrer, im besten Fall keine Eltern. Wissenschaftliche Experten aus dem Profifußball schreiben seit Jahren darüber, dass diese Art der Talentförderung die Beste sei. Das freie, unangeleitete Spiel erleichtert es den Kindern, eigene Entscheidungen zu treffen, eigene Lieblingstricks zu probieren. Sie müssen den Ball nicht querlegen, wenn sie schon allein mit dem Ball auf die Kiste zurennen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tatsächlich bedient sich der DFB im neuen Kinderkonzept bei den Bolzplatzregeln. Bälle bald eckig? Keine Ergebnisse im Kinderfußball? Blödsinn. Wer argumentiert wie DFL-Funktionär Hans-Joachim Watzke, der aktuell vielleicht mächtigste Mann des deutschen Fußballs, hat die neue Linie im Kinderfußball des DFB weder gelesen noch verstanden. Nie zuvor gab es im organisierten Kinderfußball so viele Ergebnisse, so viele Auf- und Abstiege während eines Spieltags wie in der Spielform „3-gegen-3″. Und Tore abschaffen? Gibt es eh schon. Jacken oder Flaschen dienen als Pfosten auf den Wiesen, auf Bolzplätzen stehen kleine Tore, die auch nicht genormte 5 mal 2 oder etwa 7,32 mal 2,44 Meter groß sind, sondern Handballtormaße haben.

Wäschestangen und Schulranzen als Torpfosten

Stefan Leitl bokte in München als Kind – auch mal barfuß. © Quelle: Swen Pförtner / dpa

96-Profitrainer Stefan Leitl (46) hat „selber als Kind so oft es ging draußen gekickt“, erzählt er. „Entweder auf der Wiese mit Freunden aus der Straße, wo wir Wäschestangen, unsere Schulranzen oder einfach unsere Schuhe als Torpfosten genommen und dann barfuß gespielt haben.“ Leitl bokte in München als Kind außerdem auf „Activity-Plätzen“, oder er nutzte „die klassischen Steinkäfige.“ Aus Leitl, das werden alle seine früheren Kollegen bestätigen, wurde bei den Bayern und beim FC Ingolstadt ein Profi mit der Qualität des Straßenfußballers, die gerade überall gesucht und geschätzt werden. „Straßenfußball-DNA“ oder „Bolzplatzmentalität“ (nach dem Buch von Philipp Kaß) sind die neuen Schlüsseleigenschaften von Spielern, die der DFB fördern möchte, aber in seinen Konzepten partout nicht gefördert bekam.

Das Wegschieben von Verantwortung kommt auf Bolzplätzen nicht vor

Straßenfußballer ist ein Qualitätsmerkmal geworden. Es steht für Typen, die sich durchsetzen, Widerstände überwinden, technisch vielseitiger sind und vor allem entscheidungsfreudiger. Eigene Entscheidungen zu treffen, das scheint aktuell das Problem des großen Profifußballs in Deutschland zu sein. Wer die Dokumentation mit Ex-Bundestrainer Hansi Flick „All or Nothing“ über die WM in Katar verfolgt, beobachtet mit wenigen Ausnahmen (Niclas Füllkrug/30, Thomas Müller/34) ein Kollektiv, in dem die Einzelteile lieber gar keine Entscheidung treffen – und die Verantwortung auf einen überforderten Trainer abladen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Umfrage: Welcher Bolzplatz in Hannover ist der beste? Jeder Platz ist anders: der Boden, die Tore, die Größe des Platzes. Jeder Hobby-Kicker hat seinen Lieblingsplatz – welcher ist Ihr Favorit? Stimmen Sie jetzt ab. Jetzt abstimmen

Dieses Wegschieben von Verantwortung kommt auf Bolzplätzen nicht vor. Wer nix zu trinken dabei hat, ist selbst schuld. Und wer keine Lust hat, kommt erst gar nicht her. Niclas Füllkrug ist übrigens ebenfalls ein Kind des Bolzplatzes – am Wullanger Spielplatz in Oberricklingen soll er die meisten Tore seiner Karriere geschossen haben. Aus Füllkrug wurde ein WM-Star und neuer Dortmunder Stürmer. Der frühere 96-Profi Martin „Matze“ Giesel (60) gehörte zu Werner Biskups legendärer Rasselbande, der Aufstiegsmannschaft von 1985. Giesel stieg nach dem Abstieg 1986 ein Jahr später mit 96 auf und wechselte dann zu Schalke.

1987: Heinz Knüwe (links) gratuliert Martin Giesel zum 1:1 -gegen den SV Darmstadt 98. © Quelle: imago

Noch als Profis „haben wir immer auf dem heutigen Bertha-von-Suttner-Platz gekickt: Bastian Hellberg, Fliege Schräder, Maxi Heidenreich, mein Bruder war auch noch dabei. Auf dem Betonplatz haben wir als Erstligaspieler zwischen Weihnachten und Neujahr gespielt – mit Grätschen auf Schneeboden. Ich wollte dort genauso wenig ein Spiel verlieren wie in der Bundesliga“, erzählt Giesel. „Jetzt gehe ich mit meinen Enkelkindern hin.“ Irgendwann werden Giesels Enkel allein hingehen. Die Straße, das Viertel, die sozialen Kontakte, die Konflikte und die Freiheit – der Bolzplatz.

Die Freiheit im trainerfreien Raum

„Für mich unabdingbar und eine super Möglichkeit für Kinder, altersgruppenübergreifend Fußball spielen zu können“, sagt der Stefan Leitl, der Trainer von Hannover 96. Von Manuel Schmiedebach (34) weiß jeder 96-Fußballfan, dass in seinen fast zehn Jahren als Profi bei Hannover 96 mit dem Fahrrad Hannovers Bolzplätze abfuhr. Schmiedebach landete meistens gegenüber von Niedersachsen Döhren auf dem schattigen Spielplatz Suthwiesenstraße oder in Herrenhausen in der Nähe der offenen Justizvollzugsanstalt an der Haltenhoffstraße.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seine Bolzplatzmentalität hat ihn weit gebracht: Manuel Schmiedebach. © Quelle: imago

Der frühere 96-Kapitän Schmiedebach war mit Hannover in Europa. Seine Bolzplatzmentalität hat ihn so weit gebracht. Schmiedebach sagte Trainern schon als Profi immer seine Meinung. Er liebt die Freiheit des Spiels im trainerfreien Raum. „Du hast den Spaß, frei zu spielen, du gewinnst oder verlierst, jagst dem Ball hinterher oder eben nicht – und wirst dafür nicht ständig zurechtgewiesen“. Zumindest nicht von Erwachsenen. Er selbst war in seiner Kindheit mit Berliner Bolzplätzen „verwöhnt, die Plätze hießen ‚Die Roten‘ wegen des roten Gummibodens. Das war perfekt, der Ball hat daran geklebt, da konnte man schön mit der Sohle spielen.“

Auf dem Bolzplatz zählt nur das Bolzerprinzip – es gelten andere Gesetze. © Quelle: Rainer Droese

„Was soll das? Lasst die Kinder doch Kinder sein.“

Schmiedebach schimpft auf aktuelle Trends, auf den Druck, das Leistungsdenken, das im Kinderfußball herrscht. „Einfach erschreckend,“ findet er. „Da würde ich am liebsten den Trainerschein machen, um es anders und besser zu machen.“ Trainerinnen und Trainer scheinen sich berufen zu fühlen, „alle Pep Guardiola zu sein“, meint Schmiedebach. „Das will mir nicht in den Kopf. Da sagt ein Trainer einem Kind: Fußball ist wichtiger als die Einschulung. Was soll das? Lasst die Kinder doch Kinder sein. Stattdessen zählt immer nur das Leistungsprinzip, das habe ich in Hannover in der Region auch so erlebt. Das läuft offenbar fast überall so.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bolzplatz Raschplatz in Hannover: Lesia (8, von links). Jeffrey (8) und Ali (10) kämpfen um den Ball © Quelle: Florian Petrow

Auf dem Bolzplatz zählt nur das Bolzerprinzip – es gelten andere Gesetze. 9.30 Uhr, die Schüler Anton und August brechen auf, um pünktlich zur ersten Pause den Boker in der Schule zu besetzen. Auf dem Schulhof herrschen ebenfalls andere Regeln als im Unterricht. Anton packt fix noch den Ball in seinen Ranzen.

HAZ