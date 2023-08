﻿Insolvenzverfahren: So ist der Stand bei den Sportfreunden Ricklingen

Hannover. Andrea Scheibner ist nicht weggelaufen. Im Gegensatz zu an­de­ren. Schüchtern, ein wenig verloren, mit unzähligen ge­sta­pel­ten Schriftstücken vor sich, saß sie neben Jens Wilhelm und folgte seinen Ausführungen zu Beginn der Mitgliederversammlung. „Die fi­nan­ziel­le Situation ist nicht doll“ ist die wenig überraschende Aussage des Mannes, der seit dem 20. Juli der Insolvenzverwalter der Sportfreunde Ricklingen ist und in dessen Händen die Zukunft des 117 Jahre alten Sportvereins liegt.

Beim Ende Januar eingeleiteten Insolvenzverfahren – seitdem haben die SFR das Aktenzeichen 909 IN 41/23 – habe es zu Beginn zwei Pro­ble­me gegeben. Das erste: Der Vorstand der Sportfreunde – Vorsitzender Thomas Walz sowie seine Mutter und Stellvertreterin Anita Walz – ist offiziell nicht ge­wählt worden. Das zweite: Im Vereinsregister stand noch der alte Vorstand mit dem Vorsitzenden Rolf Brunk und seiner Stellvertreterin Gisella Engelhardt. Wilhelm hob je­den­falls die gute Zusammenarbeit mit Scheibner hervor, die ja eigentlich nur Kassiererin des Klubs ist: „Herr Walz glänzt auch heute mit Abwesenheit. Ohne Frau Scheibner säßen wir nicht hier.“

„Die Vermögenswerte sind überschaubar“

Das Insolvenzgericht habe letztlich ein Auge zugedrückt, erzählte Wilhelm den 44 anwesenden Mitgliedern. Der Fachanwalt für Insolvenzrecht erstellte als Sachverständiger zunächst ein Gutachten über die Vermögenswerte und die Verbindlichkeiten des Klubs, die sich im sechsstelligen Bereich be­we­gen sollen. „Die Vermögenswerte sind überschaubar“, sagte Wilhelm. Sie setzen sich in erster Linie aus dem Erbbaurecht für die Tribüne und dem für das Klubhaus zu­sam­men.

Jens Wilhelm, Insolvenzverwalter der Sportfreunde Ricklingen. © Quelle: privat

Anschließend hob Wilhelm die Bedeutung der Landeshauptstadt hervor. „Die Stadt hat bei Sportstätten ein großes Mitspracherecht. Was sie allerdings will, ist unklar“, sagte er und verwies auf ein wichtiges Gespräch mit der Stadt am darauffolgenden Tag.

„Bemüht, den Schaden klein zu halten“

Im Verlauf des Verfahrens stellte sich jedenfalls heraus, dass die Einnahmen so ge­ring gewesen sind, dass die laufenden Kosten nicht mehr zu bedienen waren. Weswegen auch keine Fußballmannschaften mehr gemeldet wurden. „Wir haben uns bemüht, den Schaden klein zu halten“, sagte Wilhelm.

Konkrete Zahlen nannte der Insolvenzverwalter freilich nicht, er zeigte allerdings eine Perspektive auf. „Ich sehe es weiterhin als Möglichkeit an, sich mit den um­lie­gen­den Vereinen zusammenzutun“, sagte der Rechts­an­walt. Die umliegenden Vereine, das sind der TSV Saxonia, der SV 08 und TuS. „Den anderen Vereinen ist nicht bewusst, dass sie die Schulden nicht übernehmen würden, da gibt es Instrumente. Die Verbindlichkeiten kann man regeln“, sagte Wilhelm.

„Werden nicht komplett verzichten, sind aber gesprächsbereit“

Emotional wurde es auf der Versammlung, als sich der Sprecher des anfangs zwölfköpfigen Finanzierungspools zu Wort meldete. „Wir haben den Sportfreunden 1999 ein zinsloses Darlehen in Höhe von einer Million DM ge­währt“ war sein wohl wichtigster Satz. Tags darauf legte der Sprecher noch einmal nach. „Wir haben nie Druck ausgeübt“, sagte der Mann, der namentlich nicht ge­nannt werden möchte, „und haben immer auf Besserung gehofft.“ Die nicht eintrat.

Zahlen wollte auch der Sprecher nicht nennen, nur so viel: „Wir werden nicht komplett auf unsere Forderungen verzichten, sind aber gesprächsbereit.“ Am Ende sind sie allerdings auch nur ein Teil von vielen Gläubigern, die am Ende des Insolvenzverfahrens nach einer Quote Geld erhalten – und das dürfte nur ein Bruchteil sein. Anfang September sitzen die Mitglieder des Finanzierungspools zusammen, um sich zu positionieren. Bis zum 14. September müssen sie ihre Ansprüche geltend machen.

Nach vereinzelten Fragen begann der nichtöffentliche Teil der Versammlung. Konkrete Zahlen nannte Wilhelm allerdings auch nicht, als die Mitglieder unter sich waren. Der Steuerberater des Vereins sei noch nicht so weit. „Für ein Ergebnis ist es noch zu früh“, sagte Wilhelm ab­schlie­ßend, „wir möchten alle so schnell wie möglich Klarheit haben.“ Wenig später verließ er die Sitzung, und mit ihm mussten auch Reinhard Deppe und Michael Dette von der Arbeitsgemeinschaft Ricklinger Vereine (ARV) den Raum verlassen. Thomas und Anita Walz sollen im Gegensatz zu Scheibner nicht entlastet worden sein. Und ein neuer Vorstand wurde offenbar auch nicht gefunden.

Immerhin verlief das Gespräch mit dem Amt für Sport und Bäder tags darauf „sehr gut, ergiebig und ermutigend. Die Stadt unterstützt mich in meinen Überlegungen und würde es be­grü­ßen, wenn die Ricklinger Vereine mindestens zusammenarbeiten“, berichtete Wilhelm. Ein Anfang dürfte ein runder Tisch sein, zu dem die ARV für den 20. September einlädt.

Der Prüfungstermin des Insolvenzverfahrens vor dem Amtsgericht ist im Übrigen am 5. Oktober.