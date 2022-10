﻿Mit dem Event-Team von „Marry Jane“: René Oliver und Miriam Behrens veranstalten ihre erste „Halloween Horror Night“

Es wird schaurig: TV-Bäcker und Radiomoderator René Oliver schmeißt mit TV-Persönlichkeit und Influencerin Miriam Behrens am Samstag, 29. Oktober, eine „Halloween Horror Night“. Karten gibt es online und an der Abendkasse.

Hannover. Es wird schaurig! TV-Bäcker René Oliver (29) und Reality-TV-Persönlichkeit Miriam Behrens (29) möchten Hannover am 29. Oktober in ein Gruselkabinett verwandeln. Die beiden besten Freunde schmeißen eine Halloween-Party in den Georgen-Terrassen bei den Herrenhäuser Gärten. "Wir hatten ein Riesenglück, so eine grandiose Location zu bekommen", freut sich Behrens.

Gemeinsam mit Hochzeits- und Event-Planerin Kim Elixmann (33) und ihrem „Marry Jane“-Team haben sie die „Halloween Horror Night“ organisiert. Die Idee entstand bereits vergangenen Oktober. Wegen Corona ging es aber nicht.“ Behrens sieht es im Nachhinein positiv: „So hatten wir umso mehr Zeit für die Planung.“ Sie ist ein großer Fan von Halloween: „Ich wollte schon immer so eine Party machen. Und da Oktober noch mein Geburtstagsmonat ist, können wir an dem Abend doppelt feiern.“ Vergangene Woche wurde die Wunstorferin 29 Jahre alt.