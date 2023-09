Ein Blick zurück

Jubel nach dem Derbysieg gegen Hannover 96: OSV-Torschütze Karl-August Herbeck (links) und Kapitän Peter Rühmkorb (rechts) feiern mit Trainer Karl-Heinz Mülhausen (Mitte) am 4. August 1979 das 1:0 in der 2. Bundesliga beim großen Nachbarn.

Der OSV Hannover spielte zwei Jahre lang in der 2. Bundesliga. Höhepunkt: der 1:0-Derbysieg gegen Hannover 96 am zweiten Spieltag der Saison 1979/1980. Der berühmteste OSV-Spieler Dieter Schatzschneider war da schon für den großen Nachbarn am Ball.

