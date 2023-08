Landwirtschaft

Landvolk: Regen behindert in Niedersachsen die Ernte

Das aktuelle Regenwetter setzt auch den Landwirten in Niedersachsen zu. Weizen habe bislang nur sehr vereinzelt geerntet werden können, da die Bestände überall im Land zu feucht seien, sagte am Donnerstag eine Sprecherin des Landvolks in Hannover.