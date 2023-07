﻿Warum die Conti-Beschäftigte Olga Tsitalis gerade im Ausland arbeitet

Hannover. Seit rund drei Wochen ist Olga Tsitalis schon in Thessaloniki, die Rückreise nach Hannover steht bevor. Die Zeit in Griechenland bestand nicht nur aus Urlaub, sondern auch aus Arbeit. Tsitalis, 41, ist bei Continental angestellt und nutzt ein Angebot, dass der Automobilzulieferer Arbeiten im Ausland nennt. Für die gelernte Betriebswirtin ist es das erste Mal, ein Versuch für fünf Tage, den sie definitiv wieder wagen will.

„Ich studiere nebenbei New Work und bin sehr interessiert an Arbeitsmodellen“, sagt Tsitalis. „Das alles hat ja zuletzt an Bedeutung gewonnen.“ Die Arbeitswelt verändere sich, weg vom reinen Brötchenverdienen, hin zu mehr Selbstentfaltung. Und dafür müsse der Arbeitgeber den Beschäftigten mehr Vertrauen schenken. „Konzerne haben da eine zukunftsweisende Rolle.“

„Keine Zweiklassengesellschaft“

Continental bietet seiner Belegschaft an, pro Jahr zweimal 20 Arbeitstage im Ausland zu arbeiten. Bisher beschränkt sich das Angebot auf Länder im EU-Raum und die Schweiz, je 20 Tage dürfen in einem Land verbracht werden. Die Grundlage bildet eine Betriebsvereinbarung, die der Konzern 2022 mit dem Konzernbetriebsrat geschlossen hat. Sie regelt das grenzüberschreitende Arbeiten und umfasst weitere Möglichkeiten, Arbeitszeit individueller zu gestalten.

Laut Ariane Reinhart, Personalvorständin bei Continental, habe man sich schon 2015 gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern die Frage gestellt, was den Beschäftigten eigentlich wichtig sei. „Ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch maximal selbstbestimmt leben und arbeiten möchte, egal ob er in einem Werk tätig ist oder im Topmanagement“, sagt Reinhart. Die Betriebsvereinbarung gelte bewusst für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit: „Es gibt hier keine Zweiklassengesellschaft.“

Seit Ende 2014 im Vorstand: Ariane Reinhart verantwortet die Themen Personal und Nachhaltigkeit und ist Arbeitsdirektorin bei Continental. © Quelle: Continental AG

Natürlich könne jemand, der in einem Reifenwerk arbeite, den Reifen nicht im heimischen Wohnzimmer bearbeiten, so Reinhart. Der Konzern habe aber analysiert, dass in der Produktion andere flexible Modelle möglich seien. In Frankreich etwa dauern die Sommerferien acht Wochen. Eltern, die in den Conti-Fabriken arbeiten, haben daher die Möglichkeit, Arbeitszeit so aufzusparen, dass sie länger Urlaub machen und ihre Kinder betreuen können. Und im Werk Regensburg experimentierte das Unternehmen mit einer Schichtplanung, die sehr viel stärker auf die individuellen Bedarfe der Belegschaft eingeht.

Das Auslandsangebot haben bisher mehr als 1500 Conti-Beschäftigte genutzt. Die Motive sind so divers wie die Menschen. Viele sind Europäer, haben eine Migrationsgeschichte und verlängern so die Zeit mit der Familie in der Heimat. Allein im Stöckener Werk arbeiten Menschen aus mehr als 60 Nationen. Bei anderen mag es ein Tapetenwechsel oder Abenteuerlust sein.

Kein Unterschied zum Homeoffice

Tsitalis sei das Ausprobieren wichtig, sagt sie. Ihr Mann sei Grieche, das Ehepaar verbringe mit den zwei Kindern regelmäßig den Sommer in Griechenland. Für die Arbeit – Tsitalis ist in der Personalabteilung des Reifenherstellers tätig – habe sie sich tageweise zurückgezogen, während ihr Mann und die Kinder am Strand waren oder Ausflüge machten. Der Tag in Thessaloniki unterscheide sich nicht von einem Homeoffice-Tag im 2000 Kilometer entfernten Hannover: „Ich habe keinerlei Einschränkungen. Das Einzige, worauf ich gezielt geachtet habe, war, ein Apartment mit stabiler Internetverbindung zu buchen.“

Die ist nötig, um den Kontakt zu den Kollegen sicherzustellen, per Videotelefonie, Chat, E-Mail oder Telefon. Schwierig sei das nicht, sagt Tsitalis: Das Team sei ohnehin im ständigen Austausch miteinander. Da sie erst seit rund zwei Monaten in dem Team sei, müsse sie in der Einarbeitung sowieso noch das eine oder andere nachfragen, egal ob hier oder dort.

Lokales Netzwerk ist wichtig

„Man darf sich nicht aus seinem Prozess und der Gemeinschaft herauslösen“, betont Vorständin Reinhart. Das sei für jene, die schon lange im Konzern seien und ihre Netzwerke haben, ihre Freundeskreise, ihre Teams, viel einfacher. „Deswegen kann ich allen nur empfehlen, dass man solche Möglichkeiten erst in Anspruch nimmt, wenn man sich ein lokales Netzwerk geschaffen hat.“

Wer im Ausland arbeiten will, muss das transparent machen und beantragen. Der Konzern übernimmt die Kranken- und Unfallversicherung für die Zeit im Ausland. Das höre sich einfach an, sei aber steuer- und sozialversicherungsrechtlich kompliziert, so Reinhart: „Außerhalb von Europa wird es noch schwieriger. Da muss jeder Fall für sich betrachtet werden und wir müssten mehr als fünf Stunden pro Mitarbeiterin oder Mitarbeiter investieren, um das Arbeiten im Ausland möglich zu machen.“ Für den Konzern sei das Ganze trotz Aufwand ein Differenzierungsmerkmal auf dem Arbeitsmarkt. Nicht nur Fachkräfte, auch Arbeitskräfte allgemein fehlen, da wolle man als einer der attraktivsten und progressivsten Arbeitgeber wahrgenommen werden.

