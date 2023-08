﻿Kurz vor Ferienende: Alles entspannt am Flughafen Hannover

Hannover. Es läuft rund am Hannover-Airport, das sieht jedenfalls der Flughafenbetreiber so. Und bisher sind auch keine Probleme bekannt, mit denen das schwierige vergangene Jahr fortgesetzt werden würde: keine verpassten Flüge wegen zu langer Wartezeit in der Sicherheitskontrolle, keine Massen an gestrandetem Gepäck.

Mit der vorläufigen Bilanz nach rund fünf Wochen Sommerferien sei er sehr zufrieden, sagte Flughafenchef Martin Roll gegenüber unserer Redaktion. „Im Vergleich zum letzten Jahr konnten wir von Januar bis Ende Juli fast 20 Prozent mehr Passagiere am HAJ begrüßen.“ Damit setze sich ein positiver Trend fort, gerade im touristischen Bereich verzeichne der Airport ein deutliches Wachstum. Spitzentage sind regelmäßig die Sonnabende, dann werden mehr als 18.000 Passagiere pro Tag abgefertigt. Was ihn besonders freue, so Roll, sei, dass sich die Maßnahmen zur Steigerung der Kundenzufriedenheit als sehr wirksam erwiesen haben, vor allem was die Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen betreffe. „So können unsere Gäste ganz entspannt ab Hannover fliegen.“

„Wir sind sehr zufrieden mit den ersten Wochen“: Martin Roll, Geschäftsführer am Flughafen Hannover. © Quelle: Rainer Dröse

„Ein herausforderndes Jahr“

Zu jenen Maßnahmen gehört etwa der sogenannte HAJway: Passagiere können sich online und kostenfrei ein festes Zeitfenster für die Securityschleuse sichern und müssen sich nicht in die Schlange einreihen. Die Nutzungszahlen des HAJway haben sich in den vergangenen Wochen sehr gut entwickelt, teilte der Flughafen mit: Demnach haben im Juli durchschnittlich knapp 10 Prozent der abfliegenden Passagiere die Schleuse in Terminal C und 14 Prozent jene in Terminal A genutzt.

Auch die Bundespolizei, die am Flughafen unter anderem die Sicherheitskontrollen organisiert, zeigt sich zufrieden. Ja, 2022 sei für die Behörde in Hannover und den Sicherheitsdienstleister Securitas „ein herausforderndes Jahr“ gewesen. Aber Securitas habe sich in diesem Jahr bereits frühzeitig intensiv bemüht, mehr Luftsicherheitsassistenten einzustellen und führe das weiterhin fort, teilte die Direktion in Hannover mit. Daher sei die Lage in diesem Sommer vergleichsweise entspannt. Die Sicherheitskontrolle inklusive Wartezeiten habe am Flughafen Hannover durchschnittlich zehn Minuten gedauert – und zu den Spitzenzeiten kurzzeitig maximal 25 Minuten.

Sicherung erhöht

Störungen gab es am Airport bisher ebenfalls nicht. Eine Woche nach Beginn der Sommerferien hatten sich Klima-Aktivisten der Gruppe Letzte Generation auf dem Rollfeld des Hamburger Flughafens festgeklebt. Deswegen waren zehn Maschinen, die nicht in der Hansestadt landen konnten, nach Hannover-Langenhagen umgeleitet worden. Zu 100 Prozent könne sich auch der HAJ nicht gegen solche Aktionen schützen, erklärte ein Flughafen-Sprecher, schließlich umfasse das Betriebsgelände 570 Hektar. Der Sicherheitszaun werde aber bewacht und bestreift, außerdem kämen weitere Schutz- und Überwachungsverfahren sowie technische Systeme zum Einsatz. Die Sicherung sei in den vergangenen Jahren in enger Ansprache mit den zuständigen Behörden erhöht worden.

Außerdem habe man zusätzliche Alarmketten für Polizei, Flughafenbetreiber und Flugsicherung etabliert für den Fall, dass Menschen die Zäune und andere Sicherungen überwinden. „Damit wird sichergestellt, dass niemand zu Schaden kommt und eingedrungene Personen schnell und sicher festgesetzt werden können“, so der Sprecher. Eindringlinge gefährdeten immerhin sich selbst und den Luftverkehr. Das unbefugte oder gewaltsame Eindringen in den Luftsicherheitsbereich sei eine schwere Straftat und werde konsequent verfolgt. Alle Sicherheitsmitarbeiter seien besonders sensibilisiert.

