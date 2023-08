﻿Autozulieferer Continental dämpft Aussichten für 2023

Wegen eines schwächeren Ersatzreifengeschäfts dämpft der Autozulieferer Continental aus Hannover seine Umsatzaussichten für 2023 um eine halbe Milliarde Euro. Im Gesamtmarkt bei der Produktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen verbesserte sich die Entwicklung hingegen.

Hannover. Der Autozulieferer Continental hat seine Geschäftsaussichten für dieses Jahr wegen eines schwächeren Ersatzreifengeschäfts etwas gedämpft. So dürfte der Gesamtumsatz bei 41,5 Milliarden bis 44,5 Milliarden Euro liegen, wie der Dax-Konzern am Mittwoch mitteilte. Bisher standen jeweils eine halbe Milliarde Euro mehr im Plan. Die Märkte für Ersatzreifen in Europa und Nordamerika seien rückläufig, hieß es zur Begründung.