﻿Wie Bahlsen den Weg aus der Krise sucht

Hannover. Das Selbst- und Sendungsbewusstsein war enorm, als Bahlsen sich und seiner Marke einen neuen Auftritt verordnete. „Wir steuern das Unternehmen in die Zukunft und schaffen für unsere Produkte einen Auftritt, der Tradition und Moderne vereint“, erklärte Vorstandschef Phil Rumbol im März 2021: „Wir brechen absichtlich die Regeln des Verpackungsdesigns.“ Der betuliche Kaffeeklatsch-Touch musste weichen – man habe sich entschieden, „den Bahlsen-Schriftzug auf der Verpackung förmlich explodieren zu lassen“, sagte Miriam Frescura, die Design-Chefin der mit dem Relaunch beauftragten Agentur Auge.

Zwei Jahre später ist die Euphorie der Enttäuschung gewichen. Statt neue Kunden zu gewinnen, hat Bahlsen viele alte verloren: Von Januar bis März dieses Jahres sank der Umsatz im Markengeschäft in Deutschland um 9,3 Prozent im Vergleich Vorjahreszeitraum, wie die „Lebensmittel-Zeitung“ jüngst unter Verweis auf Zahlen des Marktforschungsinstituts Iri berichtete. Der Gesamtmarkt konnte dagegen getrieben durch Preiserhöhungen um fast 20 Prozent zulegen. Wie die Bilanz nach sechs Monaten aussieht, wollte Bahlsen auf Anfrage nicht beantworten. Der Fokus liege „derzeit klar auf Profitabilität, um die langfristige Stabilität des Unternehmens zu garantieren“, hieß es lediglich.

Schon vor Monaten hat der Konzern Phil Rumbol durch Alexander Kühnen ersetzt – jetzt soll der neue Chef retten, was zu retten ist. Ein Relaunch des Relaunchs werde nicht reichen, sagte er kürzlich der „Lebensmittel-Zeitung“: „Nun müssen wir sehr viel tiefer reingehen und genau verstehen, was die Bedürfnisse der Konsumenten sind.“

Bahlsen ist nicht für Innovationsfreude bekannt

Rückblende: Seit der Zerschlagung des Traditionskonzerns in die Bereiche „süß“ (Bahlsen-Gebäck) und „salzig“ (Lorenz-Snacks) vor fast einem Vierteljahrhundert konnte sich der hannoversche Zweig der Familie als Marktführer in Deutschland behaupten. Für Innovationsfreude war die Marke nicht bekannt. Das sollte sich im April 2020 mit einem Schlag ändern, als Bahlsen mit Rumbol zum ersten Mal einen familienfremden Chef an die Spitze holte – und die damals 28-jährige Unternehmenserbin Verena Bahlsen als „Chief Mission Officer“ an seine Seite stellte. Ihr Vater Werner Michael Bahlsen zog sich in den Verwaltungsrat zurück.

„Mit dieser Entscheidung hat die Familie einen Riesenfehler gemacht“, sagt ein guter Kenner des Unternehmens. „Zusammen mit dem neuen Vorstandschef hat die Tochter die Firma in echte Gefahr gebracht.“ Gefunden hatte sich das neue Führungsduo „mehr durch Zufall“, wie Verena Bahlsen später zugab. Man habe zuvor „viel Geld für Headhunter ausgegeben“, sei aber mit deren Vorschlägen „nicht wirklich glücklich“ gewesen. Auch Rumbols Ideen für die Entwicklung der Marke kamen ihren Worten zufolge zunächst nicht so gut an – dann jedoch folgte die Familie dem Konzept des Briten, der bis dahin noch keine Erfahrung mit der Führung eines Konzerns hatte.

Da war er noch im Amt: Phil Rumbol als Bahlsen-Chef im HAZ-Interview neben Verena Bahlsen. © Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Image verjüngen

Bahlsen wollte endlich die Jahre der Stagnation hinter sich lassen und spürbar wachsen. Seit 2010 dümpeln die Umsätze zwischen rund 520 und knapp 560 Millionen Euro – der höchste Überschuss fiel 2015 mit knapp 19 Millionen Euro an, zweimal rutschte der Konzern sogar in die roten Zahlen. Das Problem: Bahlsen musste eine Antwort auf die heikle Frage finden, wie sich das mit viel Tradition aufgeladene Image verjüngen lässt, ohne die Stammklientel zu verprellen. „Marken haben ein Leben und manche werden alt und manche sogar noch älter“, sagte Werner Michael Bahlsen vor zwei Jahren der HAZ. „Aber Marken können auch sterben, wenn sie sich nicht weiterentwickeln.“

Als Vorbild sollte Porsche dienen. „Der Wagen ist ikonisch, jeder kennt ihn“, sagte Rumbol. Dennoch habe es der Autobauer immer wieder geschafft, neue Modelle zu entwickeln, die sich in diese Familie einfügen. Eine solche Mischung aus Tradition und Innovation gelinge, wenn man sich auf die Essenz des Produkts konzentriere: Auf jeder Packung ist seither vor dem dominanten Bahlsen-Schriftzug der jeweilige Keks, Chokini oder eine Waffelette abgebildet. „Wir machen unser Gebäck zum Helden“, sagte Rumbol.

Was macht eigentlich Verena Bahlsen? Die 30-jährige Tochter von Gründerenkel Werner Michael Bahlsen hatte sich Ende 2022 in ein Sabbatjahr verabschiedet. Sie gehe aus persönlichen Gründen und vertraue darauf, mit Alexander Kühnen als neuem Unternehmenschef einen „großartigen Kapitän für unser Schiff“ gefunden zu haben. Das schrieb die Bahlsen-Gesellschafterin damals in einem Beitrag beim Karrierenetzwerk Linkedin. Vor rund zwei Monaten meldete sie sich an der gleichen Stelle zurück. Sie habe zum Zeitpunkt ihres Abschieds keinen konkreten Plan gehabt – nur den, die Stadt zu verlassen und für sich selbst zu sein. Gefolgt sei eine einsame Zeit in einem Häuschen in den Alpen: „Ich habe das Adrenalin aus meinem vorherigen Leben vermisst.“ Inzwischen sei sie zu dem zurückgekehrt, was sie am meisten liebe: Marken aufzubauen. Laut ihrem Profil arbeitet Verena Bahlsen seit April als Unternehmerin und freiberufliche Markenstrategin. Gemeinsam mit ein paar Kolleginnen und Kollegen biete sie maßgeschneiderte Markenarbeit an – Zielgruppe seien jene, die keine große Agentur anheuern möchten. Das Team könne etwa Markenidentität, Positionierung, Logo und Design entwickeln, egal ob für ein junges Unternehmen oder ein jahrzehntealtes, das neue Zielgruppen erschließen wolle, so Bahlsen. kut

Anstelle von Porsche hätte Bahlsen lieber einen Konkurrenten aus der eigenen Branche als Vorbild wählen sollen, heißt es unter Kennern. Der Schoko-Hersteller Lindt etwa hat 2012 nicht sein gesamtes Sortiment neu verpackt, sondern mit „Hello“ eine eigene Marke entwickelt, um mit einem völlig eigenständigen Auftritt sowohl im Design als auch in Werbung und Kommunikation eine jüngere Klientel anzusprechen. Trotzdem zeigen die Verpackungen deutlich den alten Lindt-Schriftzug mit Wappen in Gold. Bahlsen dagegen hat zuletzt 1999 mit dem „Pick-up“-Riegel eine neue Marke eingeführt.

Er kommt von Kühne und Unilever: Alexander Kühnen, 51, wurde zum 1. Januar 2023 neuer Chef von Bahlsen. © Quelle: Bahlsen Group

Nach Einschätzung von Werbeprofis hat Bahlsen seinen Imagewandel auch „nicht laut und gut genug erklärt“. In dem Fernsehspot zum Relaunch werde nicht gesprochen, sondern nur gezeigt, wie der „Ohne Gleichen“-Keks in eine neue Verpackung übergehe. „Wenn der Ur-Keks auf einmal optisch auf HipHop macht, aber geschmacklich immer noch derselbe ist, ist die Käuferschaft verwirrt“, sagt eine Marketingexpertin. Eine neue Verpackung könne ein guter Weg sein, um einer Marke einen jüngeren Anstrich zu geben: „Aber der Sprung darf nicht zu drastisch sein.“

Neuer Bahlsen-Chef: „Genussfaktor kommt nicht rüber“

Das hat auch der neue Bahlsen-Chef als Fehler erkannt. „Wahrscheinlich hätten wir uns im Rahmen der Designüberarbeitung mehr auf die Nähe zum Konsumenten fokussieren sollen“, sagte Kühnen kürzlich. „Das Design ist kunstvoll, aber entspricht nicht komplett der Erwartungshaltung, die die Verbraucher an die Kategorie haben.“ Bei der aktuellen Optik fehle der Genussfaktor: „Ich beiße rein und es schmeckt richtig lecker – das kommt nicht rüber.“ Dafür brauche es aber mehr als nur kleine Änderungen: „Einfach drei Nüsse mehr abbilden und das war’s – das wird nicht funktionieren.“

Bahlsen kann auf eine lange Tradition zurückschauen: Das wird auch im Outlet-Store neben dem Stammsitz deutlich. © Quelle: Peer Hellerling (Archiv)

Damit der Relaunch des Relaunchs gelinge, müsse Bahlsen sich seiner Tradition besinnen, heißt es in der Branche. Die Familie und das Management müssten jetzt entscheiden, wofür die Marke künftig stehen solle. Für Außenstehende wirke es so, als befinde sich der Konzern fünf Jahre nach dem Rückzug des Patriarchen Werner Michael Bahlsen aus dem operativen Geschäft noch immer in einer Findungsphase, sagt eine Designexpertin: „Was ich im Keksregal sehe, ist auch ein Spiegelbild dessen, was im Unternehmen passiert.“

Bahlsen sucht nach mehr Selbstbewusstsein

Der Bahlsen-Chef sieht das offenbar ähnlich. Die vergangenen beiden Jahre hätten zu „viel Unsicherheit im Unternehmen“ geführt, sagte er jüngst. „In solch einer Phase entsteht leicht eine Kultur, die nicht von Mut geprägt ist.“ In der nächsten Zeit stehe die Frage im Mittelpunkt: „Wie bekommen wir das Selbstbewusstsein zurück?“ Das sei – neben inhaltlichen Themen – die größte Herausforderung bei Bahlsen.

