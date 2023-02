﻿„Besser Schlafen“: Neue Messe in Hannover ist eröffnet

Die dreitägige Veranstaltung ist neu im Portfolio der Deutschen Messe. In zwei Hallen informierten Aussteller Fachpublikum über Technik und Techniken für eine gute und gesunde Nachtruhe. Am Sonnabend ist die Messe auch für Besucherinnen und Besucher geöffnet.

Hannover. Eine kleine Premiere für die Messe: Am Donnerstag hat die „Besser Schlafen“ begonnen, eine neue Veranstaltung, die das Portfolio der Deutschen Messe AG erweitern soll. „Wir glauben, dass es das Thema wert ist, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen“, sagte Vorstandsvorsitzender Jochen Köckler bei der Eröffnung: „Jeder von uns schläft.“ Ein guter Schlaf sei eine der wichtigsten Säulen für Gesundheit und Wohlbefinden.

Die neue Messe dauert drei Tage; die ersten zwei Tage richten sich an das Fachpublikum, am Sonnabend ist die „Besser Schlafen“ auch für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Gezeigt werden etwa regulierbare und Matratzen aus natürlichen Materialien, ein Kissen mit integrierter, beweglicher Nackenrolle, zertifizierte Schlafprogramme und Masken für Schlafapnoe-Patienten. Schlafcoaches beraten zu Ursachen und Lösungen bei Ein- und Durchschlafstörungen. Verglichen mit Großevents wie der Agritechnica oder der Industriemesse ist die Schlafschau allerdings winzig: Sie füllt nur zwei Pavillons unter dem Holzdach auf dem südlichen Teil des Messegeländes.

80 Prozent leiden unter Schlafstörungen

Die Bedeutung des Themas ist ungleich größer. In den vergangenen Jahren hat sich ein ganzer Wirtschaftssektor namens „Sleeponomics“ um die Vermessung des Schlafs entwickelt. Es gibt Apps, die den Schlaf-Wach-Zyklus tracken, Lichtwecker, die den Sonnenaufgang simulieren, hochwertige Ohrstöpsel, die ans Smartphone gekoppelt sind und Meeresrauschen oder andere Wunschgeräusche zum Einschlafen abspielen. Dazu kommt ein umkämpfter Markt für Matratzen, Kissen und alles andere rund um Bett und Schlafzimmer. Marktforscher taxierten den globalen Markt 2021 allein für Schlaftechnik auf einen Wert von 15 Milliarden US-Dollar – und schätzen, dass der Wert bis 2030 auf rund 68 Milliarden Dollar steigt bei einer jährlichen Wachstumsrate von 18 Prozent.

Dem gegenüber stehen immer mehr Menschen, die unter Schlafstörungen leiden. Einem Gesundheitsreport der Krankenkasse DAK aus 2017 zufolge waren 80 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland betroffen, also rund 34 Millionen Menschen. Die psychischen und physischen Belastungen der Corona-Pandemie haben die Probleme sicherlich nicht verbessert. Auch die stark alternde Bevölkerung bildet einen großen Pool an potenziellen Käufern und Nutzern. Und dann ist da noch der generelle gesellschaftliche Trend, sich selbst, seinen Körper und die eigene Einstellung zu optimieren – warum also nicht auch den Schlaf?

„Besser Schlafen“ beim Camping und anderen Gelegenheiten: Messe-Chef Jochen Köckler sitzt in einem Schlaf-Cube der Firma Sleeperoo. Die neue Messe wurde am Donnerstag in Hannover eröffnet. © Quelle: Christian Behrens

Messe-Chef Köckler scherzte, er habe das Interesse am Thema Schlaf auch in seinem privaten Umfeld erprobt, „das stößt auf Aufmerksamkeit“. Inwieweit das ausreicht, um dauerhaft im Portfolio zu bestehen, wird auch vom Publikumstag abhängen. Zwei starke Partner hat die neue Messe immerhin: die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM), die Teile des Konferenzprogramms gestaltet. Und das niedersächsische Gesundheitsministerium, das die Schirmherrschaft über die Veranstaltung übernommen hat.

Staatssekretärin Christine Arbogast betonte, wie wichtig eine gute Nachtruhe nicht nur für das Wohlbefinden sei, sondern auch für die Prävention von bestimmten Erkrankungen. Dass Menschen trotz unregelmäßiger Arbeitszeiten, Schichtdiensten oder anderer Belastungen gut schlafen, sei „eine individuelle und gesellschaftliche Herausforderung. Wir müssen uns erholen, um gesund und leistungsfähig zu bleiben“, so Arbogast.