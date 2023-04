﻿Geld dank Rettungsschirm: Verlust der Üstra geringer als erwartet

Hannover. Das hannoversche Verkehrsunternehmen Üstra hat im vergangenen Jahr fast 70 Millionen Euro vom Bund und dem Land Niedersachsen dank des Rettungsschirms für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erhalten – dadurch ist der Verlust des Unternehmens geringer ausgefallen als erwartet. Das Minus betrug nach Angaben der Üstra 48,1 Millionen Euro, nach 66 Millionen Euro im Jahr 2021.

Das Management hatte für 2022 zunächst mit einem Verlust von 98,6 Millionen Euro geplant, wie die Üstra am Freitag mitteilte. Verluste der Üstra werden von der Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Hannover (VVG) ausgeglichen. 80,49 Prozent der VVG-Anteile gehören der Stadt Hannover und 19,51 Prozent der Region Hannover. Die VVG hält die Mehrheit des Versorgers Enercity und der Üstra.

Üstra: 142,8 Millionen Fahrgäste

Die Zahl der Fahrgäste erhöhte sich 2022 um nahezu 35 Prozent auf 142,8 Millionen. Sie habe sich damit wieder dem Niveau von vor der Corona-Pandemie genähert, erklärte die Üstra. Während der Corona-Krise waren erheblich weniger Menschen mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs gewesen. Obwohl im vergangenen Jahr wieder mehr Fahrgäste die Üstra nutzten, nahmen die Tarifeinnahmen nur von 116,9 auf 117,4 Millionen Euro zu. Das vom 1. Juni bis Ende August befristete 9-Euro-Ticket habe dazu geführt, dass die Einnahmen deutlich geringer gewesen seien, als es sonst der Fall gewesen wäre, erläuterte das Unternehmen. Für Einbußen von Verkehrsbetrieben infolge des 9-Euro-Tickets gab es Kompensationszahlungen vom Staat.

Das Bruttoinvestitionsvolumen der Üstra betrug der Mitteilung zufolge 86,2 Millionen Euro. Das Unternehmen habe etwa in die Anschaffung von Elektrobussen und den Kauf eines Grundstücks für den geplanten neuen Stadtbahnbetriebshof in Lahe investiert. Dort sollen ein Mehrzweckgebäude für Betriebsdienst und Verwaltung, eine Werkstatthalle sowie Außenwaschmöglichkeiten und Abstellplätze für Stadtbahnen entstehen. Den Kaufpreis nannte die Üstra nicht.

Hohe Anzahlung für neue Stadtbahnen

Fast 45 Millionen Euro gab die Üstra als erste Anzahlung für Wagen der neuen Stadtbahngeneration TW 4000 aus. Als Ergebnis einer EU-weiten Ausschreibung hatten die Hannoveraner dem spanischen Hersteller Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) den Zuschlag zum Bau der Fahrzeuge erteilt. Die ersten der zunächst bestellten 42 neuen TW 4000 werden voraussichtlich im September 2025 geliefert. Insgesamt will die Üstra in einem längeren Zeitraum 275 Bahnen anschaffen. Für die erste Lieferung liegt ein Förderbescheid der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) in Höhe von 67,3 Millionen Euro vor. Eine Förderung in Höhe von 47,5 Millionen für weitere 33 Stadtbahnen hat das Land Niedersachsen vorerst abgelehnt – die Entscheidung wurde vertagt. Darüber liefen nun „konstruktive Gespräche“ mit der LNVG und dem Verkehrsministerium, sagte Üstra-Sprecher Heiko Rehberg. Die Üstra beschäftigte am Jahresende 2385 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – etwa 80 mehr als im Vorjahr.