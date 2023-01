﻿Gestiegene Zinsen bei Baukrediten: Die Konditionen bei Banken in Hannover

Hannover. Wer ein Eigenheim bauen oder kaufen möchte, erlebt derzeit die Schattenseite der Zinswende am Kapitalmarkt. Die Bauzinsen sind in Deutschland kräftig gestiegen – in einer Zeit, in der auch höhere Materialkosten dazu geführt haben, dass der Wohnungsbau erheblich teurer wurde. „Für private Bauherren und Wohnungsunternehmen haben sich die Rahmenbedingungen drastisch verschlechtert “, erklärt das Münchner Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung.

Schon bevor die Europäische Zentralbank (EZB) von Juli 2022 an die Phase ihrer Null- und Negativzinsen beendete, hatte hierzulande der Anstieg der Bauzinsen begonnen. Nach Angaben des Kreditvermittlers Interhyp, der auch einen Chart zur Zinsentwicklung am Markt errechnet, lagen die Bauzinsen am vergangenen Donnerstag bei einer zehnjährigen Zinsbindung im Mittel bei etwa 3,7 Prozent. Bei 15 Jahren Bindung waren es demnach 3,80 Prozent. Teilweise verlangen Kreditinstitute aber auch deutlich höhere Zinsen, wie aus Daten der FMH-Finanzberatung hervorgeht.

Die Bauzinsen seien mehr als dreimal so hoch wie Anfang vergangenen Jahres, erläutert Interhyp-Vorstandsmitglied Mirjam Mohr. Eine Umfrage dieser Zeitung unter hannoverschen Geldhäusern hat ergeben, dass bei einem Musterkredit in Höhe von 250.000 Euro und unterschiedlichen Laufzeiten die nominalen Zinsen (Sollzinsen) zwischen 3,4 und 3,99 Prozent liegen. Die effektive Jahreszinsen, bei denen alle mit einem Baukredit verbundene Kosten berücksichtigt werden, sind etwas höher. Die Zinsen können sich auch über der 4-Prozent-Marke bewegen. Teilweise verbinden Verbraucherinnen und Verbraucher Bankkredite mit einer Förderung durch die Staatsbank KfW.

Weitere Zinserhöhungen der EZB erwartet

Eine große Rolle für die Zinsentwicklung spielt die Geldpolitik der Zentralbank. Sie hat den Zinssatz für sogenannte Hauptrefinanzierungsgeschäfte, mit denen sich Geschäftsbanken im europäischen Währungsraum bei der EZB befristet Geld beschaffen können, im vergangenen Jahr in mehreren Schritten auf 2,50 Prozent angehoben und für 2023 weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt.

Die Inflation im Euro-Raum wurde im Dezember 2022 zwar etwas schwächer – mit 9,2 Prozent war die Teuerungsrate aber noch weit vom 2-Prozent-Ziel der Notenbank entfernt. Die Inflationserwartungen blieben bis auf Weiteres „viel zu hoch“, sagt der Vorstandsvorsitzende des Finanzdienstleisters Dr. Klein Privatkunden AG, Michael Neumann. Die EZB werde daher auch im ersten Halbjahr „weiter an der Zinsschraube drehen müssen“.

Unsicherheit auf den Märkten

Zurzeit seien die Bauzinsen sehr „volatil“, heißt es bei den Kreditvermittlern Dr. Klein und Interhyp. „Derartige Schwankungen ergeben sich aus der nach wie vor bestehenden Unsicherheit der Märkte“, sagt Neumann. „Jede Meldung zur Entwicklung der Inflation, zu Wirtschaftsdaten und zur Strategie der Zentralbanken kann deutliche Zinsbewegungen auslösen.“ Der Branchenexperte erwartet weitere Anstiege in den kommenden Monaten. „Für das Gesamtjahr 2023 können Bauherren und Immobilienkäufer damit rechnen, dass sich die Bauzinsen zwischen 3 und 5 Prozent bewegen und die Schwankungen hoch bleiben werden.“

Der Chef der FMH-Finanzberatung, Max Herbst, nimmt an, dass die Zinsen zunächst etwa im Mai einen Höhepunkt bei rund 4 Prozent erreichen und danach bis in den Herbst hinein zwischen 3 und 3,5 Prozent schwanken werden. „Ich gehe davon aus, dass die Inflation ständig abnehmen wird und die EZB weniger Leitzinserhöhungen vornehmen muss.“ Auch nach Einschätzung der Interhyp-Managerin Mohr wird es 2023 weiterhin auf eine „hohe Volatilität geben – „im Bereich von 3 bis 4 Prozent“.

Konditionen bei hannoverschen Kreditinstituten

Welche Zinsen Banken und Sparkasse bei einer Baufinanzierung verlangen, kann etwa mit der Dauer der Zinsfestschreibung, dem Eigenkapital eines Kreditnehmers oder auch der Frage, ob Sondertilgungen möglich sind, zusammenhängen. Bei einem Kredit in Höhe von 250.000 Euro, einer anfänglichen Tilgung von 2 Prozent, einer Zinsbindung von zehn beziehungsweise 15 Jahren und einer Beleihung von 60 beziehungsweise 80 Prozent nannten hannoversche Kreditinstitute am Donnerstag folgende Bauzinsen. Die Sparkasse erstellte die Musterberechnungen für ein Darlehen in Höhe von 300.000 Euro – weist aber darauf hin, dass die Angaben auch für einen 250.000-Euro-Kredit gälten. Auch hiesige Geldinstitute heben hervor, dass es erhebliche Zinsschwankungen gebe.

Einschätzung: „Der Höhepunkt bei den Baufinanzierungszinsen ist aus unserer Sicht erreicht", meint man bei der Sparkasse Hannover.

Sparkasse Hannover: Bei dem öffentlich-rechtlichen Geldhaus beträgt der Nominalzins (Sollzins) nach Mitteilung des Instituts bei einer zehnjährigen Zinsbindung, einer Beleihung von 60 Prozent und ohne Sondertilgungsmöglichkeit 3,63 Prozent. Der Effektivzins liegt hier bei 3,72 Prozent. Bei einer 15-jährigen Zinsbindung, einer 80-Prozent-Beleihung und mit Sondertilgungsmöglichkeit steigt der Zinssatz auf 4,08 Prozent (Nominalzins) beziehungsweise 4,18 Prozent (Effektivzins). "Der Höhepunkt bei den Baufinanzierungszinsen ist aus unserer Sicht erreicht", sagt eine Sparkassen-Sprecherin.

Erwartet für 2023 Rückgänge im Baufinanzierungsgeschäft: Die Hannoversche Volksbank.

Hannoversche Volksbank: Das genossenschaftliche Institut bietet nach Auskunft eines Sprechers derzeit eine Zinsbindung von höchstens zehn Jahren an. Sondertilgungen bis zu 5 Prozent der Kreditsumme seien kostenlos. Die Volksbank verlangt demnach bei einer Beleihung bis 60 Prozent einen Nominalzins (Sollzins) von 3,55 Prozent und Effektivzins von 3,65 Prozent. Bei einer 80-Prozent-Beleihung sind es 3,65 Prozent (Nominalzins) beziehungsweise 3,75 Prozent (Effektivzins). Auch nach Auffassung der Volksbank dürfte der Höhepunkt bei den Bauzinsen "bereits überschritten" sein.

„Mitte des Jahres hat die Nachfrage nach Finanzierungen für Neubauten und Käufe abgenommen": Sparda-Bank Hannover.

Sparda-Bank Hannover: Bei der Genossenschaftsbank wird bei einer zehnjährigen Zinsbindung und einer Beleihungsgrenze von 60 Prozent ein Nominalzins von 3,4 Prozent und ein Effektivzins von 3,47 Prozent fällig, wie das Geldinstitut mitteilt. Bei einer 15-jährigen Bindung und einer 80-Prozent-Finanzierung sind es den Angaben zufolge 3,6 Prozent (Nominalzins) beziehungsweise 3,68 Prozent (Effektivzins). "Bei uns ist die Sondertilgung in Höhe von 5 Prozent kostenlos und hat keinen Einfluss auf den Darlehenszins", erläutert eine Sparda-Bank-Sprecherin.

Der Vergleich von Kreditkonditionen ist oft aufwendig. Verbraucherinnen und Verbraucher, die in eine Immobilie investieren wollen, sollten sich jedoch gründlich bei Banken, Sparkassen und Kreditvermittlern über die Bedingungen von Darlehen informieren und auf Beratungsgespräche gut vorbereitet sein. Sie sollten sich bereits vorher einen groben Überblick über das marktübliche Zinsniveau verschaffen.

Schon zum ersten Beratungstermin sollte man „aussagekräftige Unterlagen“ mitnehmen, rät die Stiftung Warentest. Dazu gehörten Aufstellungen der Einkünfte und Ausgaben sowie der Vermögenswerte und Schulden. Falls man sich schon für eine konkrete Immobilie interessiere, benötigten die Beraterinnen und Berater der Kreditinstitute detaillierte Angaben zu dem Gebäude. Außerdem verweisen die Verbraucherschützer darauf, dass der Staat den Kauf von Wohneigentum fördere. So gibt es Darlehen und Zuschüsse der KfW-Bank für Bau, Kauf oder Sanierung von Wohnungen.

„Preise von Wohnimmobilien vielerorts gesunken“

Nach einem starken ersten Quartal 2022 und einer Abflachung nach dem Beginn des Ukraine-Krieges habe das Baufinanzierungsgeschäft Ende vergangenen Jahres nachgelassen, berichtete die Hannoversche Volksbank. Sie erwartet für 2023 weitere Rückgänge. „Mitte des Jahres hat die Nachfrage nach Finanzierungen für Neubauten und Käufe abgenommen“, heißt es bei der Sparda-Bank Hannover. Die Nachfrage nach Modernisierungen und Zinssicherungen – sogenannte Forward-Darlehen – hingegen habe zugenommen.

FMH-Finanzberatung-Chef Herbst hebt hervor, dass das Baufinanzierungsgeschäft im ersten Halbjahr 2022 noch „extrem hoch“ gewesen sei. „Der Markt kommt zurück“, erwartet er. Beim Neubau werde es unter anderem wegen Lieferengpässen zwar nur mühsam wieder aufwärtsgehen – „aber der Verkauf fertiger Objekte, zu leicht geringeren Preisen, wird sehr bald wieder anspringen“. Ähnlich äußert sich die hannoversche Sparkasse. Sie rechnet für das laufende Jahr mit einer Steigerung bei den Baufinanzierungen.

Zuletzt Immobilienkäufe oft „ohne Preisverhandlungen“

Nach Angaben von Interhyp-Vorständin Mohr sind zuletzt vielerorts Preise für Wohnimmobilien gesunken. Auch Dr.-Klein-Chef Neumann hat festgestellt, dass die Bereitschaft von Immobilienverkäufern, mit dem Preis nach unten zu gehen, zunimmt. „Es ist in jedem Fall gut, wenn die Kunden wieder Zeit haben, ihre Objekte und Finanzierungen sauber zu recherchieren und dann das Passende zu unterschreiben“, betont Herbst. Wegen der hohen Nachfrage hätten oft die schnellsten Käufer den Zuschlag für eine Immobilie erhalten – und das ohne Preisverhandlungen. „Das ist kein guter Zustand gewesen.“