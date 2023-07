﻿Französisches Unternehmen Hamelin will Pelikan übernehmen

Hannover. Der Schreibwarenkonzern Pelikan steht vor dem Verkauf. Der französische Büroartikelhersteller Hamelin will das vor 185 Jahren in Hannover gegründete und inzwischen zu einer Holding gehörende Unternehmen für 136 Millionen Euro übernehmen. Das geht aus einer Pflichtmitteilung der Holding „Pelikan International Corporation Berhad“ (PICB) an der Börse in Malaysia hervor. Die Zustimmung der PICB-Aktionäre und der Kartellbehörden vorausgesetzt, soll die Übernahme spätestens bis Ende Oktober vollzogen werden. „Die Marken, die Produktpalette und das weltweite Vertriebsnetz von Pelikan passen perfekt zu unserem Vorhaben, ein Global Player im Schul-und Bürobedarfsmarkt zu werden“, sagte Hamelin-Chef Eric Joan.

Hamelin ist ein Familienunternehmen, das 1864 in Caen (Normandie) gegründet wurde. Mit einem Umsatz von mehr als 400 Millionen Euro und 2300 Mitarbeitern in 19 Ländern zählt es sich zu den führenden Herstellern von Schul- und Bürobedarf in Europa. Ab Mitte der Neunzigerjahre ist der Konzern auf Expansionskurs gegangen und hat seither mehrere Wettbewerber übernommen – die bekannteste Marke ist Oxford, ein Spezialist für Notizbücher und Ablageprodukte. Zusammen kämen Hamelin und Pelikan auf einen Umsatz von rund 600 Millionen Euro.

Hamelin hofft auf Synergieeffekte

Nach Einschätzung von Hamelin sind die Synergien von Oxford und Pelikan „beträchtlich“, das Wachstumspotenzial sei „sehr groß“, sagte Joan. Die Deutschen sind vor allem für Füllfederhalter bekannt – den größten Teil des Umsatzes macht der Konzern aber mit Farbkästen und übrigem Schulbedarf sowie mit Büroartikeln. Rund die Hälfte des Geschäfts entfällt auf den Heimatmarkt.

Für Pelikan nur noch ein Randgeschäft: Die Füllfederhalter 100 N brachte das Unternehmen 1938 auf den Markt. © Quelle: Michael Thomas

Bei der Pelikan-Belegschaft löst die Übernahme gemischte Gefühle aus. „Einerseits sind wir froh, PICB loszuwerden“, sagte der langjährige Betriebsratsvorsitzende Walter Dettmer. „Andererseits gibt es die Sorge, dass wir vom Regen in die Traufe kommen.“ Der malaysische Investor Hooi Keat Loo hatte Pelikan 1996 übernommen, als die einstige „Farben- und Tintenfabrik“ bereits eine lange Zeit des Aderlasses mit Produktionsverlagerungen und Firmenverkäufen hinter sich hatte. Später kaufte Loo noch die Schreibwarenmarke Herlitz dazu.

Malaysischer Eigentümer kann Erwartungen nicht erfüllen

Richtig gut ging es Pelikan in der jüngeren Vergangenheit nie. Die Standorte in Berlin und Hannover (Sitz der Vertriebsgesellschaft PVG) wurden schon früh ausgedünnt. Auch im Peiner Werk wurde die Belegschaft im Lauf der Jahre verkleinert – um mehr als ein Viertel auf heute 230 Beschäftigte. Vor vier Jahren hatten sich das Management und die Arbeitnehmervertreter auf eine Modernisierung der Produktion verständigt. Passiert sei seither aber wenig, sagte Dettmer. Entsprechend groß sei die Enttäuschung der Belegschaft – die Beschäftigten hatten als Gegenleistung auf Gehalt verzichtet. In Peine liege die Entlohnung heute 15 Prozent unter dem Niveau des Flächentarifs, sagte Dettmer.

Hoffnungen auf Investitionen in Peiner Werk: Der Maschinenpark dort gilt als veraltet. © Quelle: PAZ

Von Hamelin erhoffen sich die Arbeitnehmervertreter Investitionen in den Maschinenpark – zuletzt habe man die Produktion wegen fehlender Ersatzteile immer wieder unterbrechen müssen, hieß es. Für Zweifel sorgen jedoch Erfahrungen bei einer anderen Übernahme: Im Jahr 2000 hatten die Franzosen den Papierwarenhersteller Landré aus Gronau bei Hildesheim gekauft – und liegen seither mit Betriebsräten und der Gewerkschaft IGBCE öfter über Kreuz. „Das ist einer der schlechtesten Arbeitgeber in dem Bezirk“, sagte der zuständige Gewerkschaftssekretär Cihan Yüksel. „Aber mit Blick auf Pelikan sind wir natürlich verhandlungsbereit – für die Zukunft der Marke wäre die Übernahme bestimmt eine gute Sache.“

