Lange Wartezeiten und Einschränkungen bei Selbstbedienungsgeräten: Die IT-Umstellung führt in der Postbank-Filiale zu Beeinträchtigungen. Nach Ansicht des Unternehmens ist jedoch genügend Personal vorhanden.

Hannover. Die IT-Umstellung bei der Postbank ist weiterhin mit Beeinträchtigungen für die Kundschaft des Geldinstituts verbunden. Im „Postbank-Finanzcenter“ in der Ernst-August-Galerie in Hannover bildeten sich etwa am Donnerstagvormittag Warteschlangen – auch weil Kundinnen und Kunden vorübergehend nicht alle Selbstbedienungsgeräte gleichermaßen nutzen können. Nutzer waren verunsichert, an welchen Automaten sie zurzeit etwa Kontoauszüge bekommen oder Geld überweisen können. Auch an den Schaltern brauchte man Geduld. „Die ganze Organisation ist unmöglich“, sagte eine Kundin. Ein Sprecher des zum Deutsche-Bank-Konzerns gehörenden Instituts riet dazu, „generell Stoßzeiten wie rund um den Monatswechsel, in der Mittagszeit und kurz vor Schließung der Einkaufspassage zu meiden“. Den Vorwurf, dass es in der Filiale zu wenig Personal gebe, wies er zurück.