﻿Rossmann macht Rekordumsatz und will weiter wachsen

Burgwedel. Die Drogeriekette Rossmann aus Burgwedel meldet für das abgelaufene Jahr einen Rekordumsatz: Konzernweit habe man 2022 um 9,5 Prozent auf 12,15 Milliarden Euro zugelegt. Angaben zum Gewinn machte Rossmann am Dienstag wie üblich nicht.

Damit hat das 1972 von Dirk Roßmann gegründete Unternehmen den Vorjahreserfolg von 8,1 Prozent Umsatzwachstum deutlich übertroffen. Trotz Energiekrise, Lieferengpässen und Personalmangel für weite Teile des Einzelhandels.

Erfolgstreiber unbenannt

Ob das erzielte Wachstum im 50.Geschäftsjahr mehr von höheren Preisen oder vorwiegend durch mehr verkaufte Artikel bestimmt ist, wollte das Unternehmen am Dienstag nicht beantworten. Auch zur Profitabilität gab es keine Auskunft. Derzeit zählt der Konzern 4514 Märkte und 60.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in acht europäischen Ländern. Rund 38.000 davon sind in Deutschland in den 2263 Filialen tätig. In Deutschland habe man den Umsatz um 7 Prozent auf 8,45 Milliarden Euro gesteigert.

Noch viel besser ist es laut den Firmenangaben im Ausland gelaufen: Für Polen, Ungarn, Tschechien, Türkei, Albanien, Kosovo und Spanien verzeichnet Rossmann insgesamt einen Umsatzanstieg von 16 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro.

Ziel: 245 neue Filialen

Im Jahr 2023 will der Drogeriefilialist, der seit etwas mehr als einem Jahr von Raoul Roßmann geführt wird, rund 325 Millionen Euro in sein Geschäft investieren, dabei 245 neue Filialen schaffen – 70 davon in Deutschland. In direkter Nähe zur Firmenzentrale Burgwedel entsteht derzeit für etwa 100 Millionen Euro ein 42.000 Quadratmeter großes neues Logistikzentrums.

Weniger Plastik im Einsatz

Nach eigenen Angaben ist das Unternehmen auch „grüner“ geworden: bei „deutlich gestiegener Absatzmenge in den letzten zwei Jahren“ sei der Plastikanteil in den Verpackungen der Rossmann-Eigenmarken „um einen zweistelligen Prozentanteil“ reduziert worden.

Auch verwende man bei vielen Produkten der Eigenmarken recyceltes Plastik – das mache „bis zu 90 Prozent der Gesamtverpackung“ aus. Das soll weiter gesteigert werden. Zu den Geschäftserwartungen fürs laufende Jahr wollte sich Rossmannnicht äußern.

Die Branchengrößen

Rossmann ist die Nummer zwei der Drogeriebranche, an der Spitze steht nach wie vor „dm“, die zuletzt 13,6 Milliarden Euro Umsatz und dabei ein Plus von 10,7 Prozent erreicht hat (davon 9,2 Milliarden im Inland, ein Zuwachs von 9,7 Prozent). Auf Platz drei folgt mit deutlichem Abstand „Müller“.