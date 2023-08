﻿So behauptet sich die Börse Hannover in der Nische

Hannover. Der Autozulieferer Continental hätte eigentlich eine Auszeichnung für besondere Treue verdient. Schon seit 1879 sind die Aktien des einst als „Continental Caoutchouc & Gutta-Percha Compagnie“ gegründeten Unternehmens an der Börse in Hannover notiert – keine andere Firma ist seit so langer Zeit an dem Handelsplatz präsent. Aus Conti wurde ein Großkonzern, der dem Deutschen Aktienindex (Dax) angehört und rund 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Seine Anteilsscheine werden in Deutschland auch an den Börsen in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg und Stuttgart im regulierten Markt sowie an weiteren Börsenplätzen in verschiedenen Ländern auch im Freiverkehr gehandelt.

Um die lange Tradition der Börse zu verdeutlichen, holt Geschäftsführer Hendrik Janssen in seinem Büro eine Kopie des amtlichen Kursblatts aus dem Jahr 1902 hervor. Unter der Rubrik „Actien“ finden sich dort auch Namen wie die Hannoversche Bank, die Hannoversche Baumwoll-Spinnerei, die Zuckerfabrik Neuwerk, das Teutonia Misburg Portland-Cementwerk, die Lindener Eisen- und Stahlwerke und die Hildesheim-Peiner Kreis-Eisenbahn, aber auch die Herrenhäuser Brauerei, die Hannoversche Actien-Brauerei und die Lindener Actien-Brauerei (vorm. Brande & Meyer), die sich später mit der Gilde-Brauerei zusammenschloss. Diese Unternehmen waren damals als Aktiengesellschaften organisiert und ihre Anteilsscheine an der hannoverschen Börse zum Handel zugelassen. Auch Anleihen zum Beispiel der Städte Hannover und Göttingen oder Pfandbriefe wurden seinerzeit an der hiesigen Börse ge- und verkauft.

Aktienhandel auch im Homeoffice

Deren Geschichte begann im Jahr 1785, als Kaufleute in Hannover einen Börsenklub gründeten – der 1787 als „öffentliches Institut“ anerkannt wurde. Seit 1923 befindet sich die Börse im Gebäude der Calenberg-Grubenhagenschen Landschaft neben dem Opernplatz. Mehr als 1500 Aktien sowie Tausende von Anleihen, Fonds und ETF (Exchange Traded Funds) sind dort gelistet.

Sitz in der Nähe des Opernplatzes in Hannover: Seit 1923 befindet sich die Börse im Gebäude der Calenberg-Grubenhagenschen Landschaft. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Das in Wirtschaftsnachrichten noch häufig erwähnte „Börsenparkett“ gibt es nicht mehr. Im einstigen Börsensaal sind keine Aktien- und Anleihenhändler mehr tätig, die Kauf- oder Verkaufsaufträge ihrer Kundschaft erfüllen. Der Raum wird inzwischen für Veranstaltungen oder Anlegerseminare genutzt. Die Händler arbeiten in einem Büro in der Börse, in Räumen der Wertpapierhandelsbank, bei der sie beschäftigt sind, oder im Homeoffice. Im Internetzeitalter sind für Wertpapiergeschäfte keine persönlichen Treffen im Börsensaal mehr notwendig, bei denen Aktien oder Anleihen auf Zuruf ge- oder verkauft werden.

Börse überwacht den Handel

Die in Hannover zugelassenen Börsenmakler arbeiten für die MWB Fairtrade Wertpapierhandelsbank. Dieses Unternehmen nimmt Kauf- oder Verkaufsorder von Privatkunden und anderen Investoren über Banken oder Sparkassen entgegen und führt sie aus. Die Kreditinstitute in der Region sind wichtige Mittler zu Anlegerinnen und Anlegern, denn es ist keineswegs selbstverständlich, dass diese ihre Order in Hannover statt in Frankfurt oder an anderen Börsen erteilen. „Der Privatkunde muss wissen, dass er bei uns mindestens genauso gut handeln kann wie an anderen Plätzen“, erklärt Vertriebschef Martin Braun.

Hat auf mehreren Bildschirmen die Marktentwicklung im Blick: Daniel Hilker, Anleihenhändler bei der MWB Fairtrade Wertpapierhandelsbank, in seinem Büro in der Börse. Hannover. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Börse ist für die Infrastruktur, Zulassung von Wertpapieren und Handelsüberwachung zuständig. „Wir schauen den Händlern auf die Finger, damit alles mit rechten Dingen zugeht“, sagt Braun. Der Handelsplatz ist öffentlich-rechtlich organisiert. Die Aufsicht liegt beim niedersächsischen Wirtschaftsministerium und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin).

Der Börsenhandel wird hierzulande von der Deutschen Börse in Frankfurt dominiert, zu der auch das elektronische Xetra-System gehört. Ihr Anteil an den Handelsumsätzen mit Wertpapieren in Deutschland betrug nach Angaben der hannoverschen Börse Ende Juni etwa 73 Prozent. Regionalbörsen müssen sich also immer wieder etwas einfallen lassen, um sich in Nischen zu behaupten.

Marktanteil der BÖAG bei 3,8 Prozent

Die Hannoveraner haben sich 1999 mit der Börse in Hamburg zur BÖAG Börsen AG zusammengetan. Diese gemeinsame Trägergesellschaft, deren Anteilseigner die Vereinigung Niedersächsische Börse zu Hannover und der Verein der Mitglieder der Wertpapierbörse in Hamburg sind, betreibt die Börsen. 2017 kam die Düsseldorfer Börse zu dem Verbund hinzu. Zu den Börsen in Hamburg und Düsseldorf zählen auch die elektronischen Handelsplätze LS Exchange beziehungsweise Quotrix. Vorstände der BÖAG sind Hendrik Janssen und Thomas Ledermann.

Börsenhandel in den 1950er-Jahren: Vertreter von Kreditinstituten und Makler in Hannover. © Quelle: BÖAG Börsen AG/ Börse Hannover

Die drei Börsen werden von einer gemeinsamen Dachgesellschaft geführt – sie sind aber selbstständig. Zusammen nutzen sie Verbundeffekte. Die BÖAG übernimmt zentrale Aufgaben, dadurch spart man Kosten. Insgesamt beschäftigt die BÖAG samt den Börsen nur rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – die Geschäftsführer sowie Fachleute für Rechnungswesen, Zulassungen von Wertpapieren, Handelsüberwachung, Technik oder Vertrieb. „Wir sind eine kleine, schlagkräftige Truppe“, sagt Janssen. „Das ist ein Baustein dafür, dass wir erfolgreich sind.“ Die Handelsumsätze der BÖAG-Börsen einschließlich ihrer elektronischen Handelssysteme sind in der Zeit von 2018 bis Ende 2022 von 28,3 auf 63,5 Milliarden Euro gestiegen.

Auf die BÖAG entfallen 3,8 Prozent der Handelsumsätze in Deutschland. Damit liegt der Verbund den Angaben zufolge an vierter Stelle hinter der Deutschen Börse, Tradegate in Berlin (13,6 Prozent) und Stuttgart (5 Prozent). Weitere Fusionen seien derzeit nicht in Sicht, sagt Janssen.

Maklerschranke mit Bildschirmen: Börsenhandel in Hannover in den 1990er-Jahren. Heute wird der Saal für Veranstaltungen genutzt. © Quelle: BÖAG Börsen AG/ Börse Hannover

Index für nachhaltige Geldanlage

Einnahmen erzielt die BÖAG beispielsweise durch Entgelte für Handelstransaktionen und das Listing von Wertpapieren. Außerdem betreibt sie die Fondsbörse Deutschland, einen Zweitmarkt für geschlossene Schiffs-, Flugzeug- oder Windparkfonds. Die hannoverschen Börsenbetreiber befassen sich zudem mit nachhaltiger Geldanlage und haben den nach entsprechenden Kriterien zusammengesetzten „Global Challenges Index“ und ähnliche Indizes entwickelt. Sie dienen als Grundlage für Geldanlageprodukte wie Fonds, bei denen die BÖAG Lizenzentgelte bekommt. Außerdem besitzt das Unternehmen die Mehrheit an dem Wertpapierinstitut ICF Bank und ist an der MWB Fairtrade Wertpapierhandelsbank beteiligt. 2021 erzielte die BÖAG einen Jahresüberschuss von knapp 7,3 Millionen Euro, wie aus dem Bundesanzeiger hervorgeht. Aktuellere Geschäftszahlen nennt das Unternehmen noch nicht.

