﻿„BWL mit Anfassen“: So bereiten sich junge Handwerker auf Führungspositionen vor

Kostenfrei bis 13:38 Uhr lesen

Unterstützung

Inner Wheel Club Langenhagen-Wedemark spendet 3000 Euro an Musikschulen und die Kunstschule

Großzügige HIlfe: Der Inner Wheel Club hat jeweils 1000 Euro an die Kinder- und Jugendkunstschule Wedemark sowie an die Musikschulen aus Langenhagen und der Wedemark gespendet. Mit dem Geld wollen die Schulen unter anderem bedürftige Kinder und Jugendliche unterstützen.