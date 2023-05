Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi dringt wegen der starken Inflation auf deutliche Lohnerhöhungen. Sie ruft für Mittwoch Beschäftigte von Einzelhandelsunternehmen in Niedersachsen und Bremen zu Arbeitsniederlegungen auf.

Hannover. Wegen des Tarifkonflikts in der Branche ruft die Gewerkschaft Verdi für Mittwoch, 17. Mai, Beschäftigte von Einzelhandelsunternehmen in Niedersachsen und Bremen zu eintägigen Warnstreiks auf. Auch in Hannover soll es Arbeitsniederlegungen geben – und um 10.45 Uhr eine Kundgebung in der Innenstadt am Kröpcke, wie Verdi mitteilte. Das von den Arbeitgebern in der ersten Verhandlungsrunde am 3. Mai vorgelegte Tarifangebot sei angesichts der hohen Inflation in Deutschland eine „Unverschämtheit“.