﻿Hannovers Finanzämter sollen in die alte Tui-Zentrale an der Karl-Wiechert-Allee ziehen

Niedersachsen und Bremen

Verdi droht mit Warnstreiks im Weihnachtsgeschäft

Im Tarifstreit des Einzelhandels will die Gewerkschaft Verdi ihre Warnstreiks in Niedersachsen und Bremen ausweiten. «Wenn die Arbeitgeber weiter bei ihrer Haltung bleiben, werden wir auch im Weihnachtsgeschäft zu Streiks aufrufen», sagt Verdi-Verhandlungsführerin Sabine Gatz am Freitag nach der inzwischen fünften Verhandlungsrunde.