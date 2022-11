﻿IHK-Umfrage: Unternehmen in Hannover suchen trotz drohender Rezession dringend Fachkräfte

Trotz drohender Rezession suchen die Unternehmen in der Wirtschaftsregion Hannover weiter dringend nach Fachkräften – oft vergeblich. Das ist das Ergebnis einer Herbstumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK).

Hannover. Der Fachkräftemangel weitet sich in den Betrieben im Großraum Hannover weiter ungebremst aus. Laut einer Herbstumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Hannover haben nur noch 14 Prozent der Unternehmen angegeben, keine Probleme bei entsprechenden Stellenbesetzungen zu haben. Weitere 20 Prozent planen aktuell keine Einstellungen, der große Rest beklagt erhebliche Probleme bei der Suche nach geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern.

Alle Branchen sind betroffen

„Der Fachkräftemangel bleibt omnipräsent über alle Branchen“, sagt Maike Bielfeldt, Hauptgeschäftsführerin der IHK Hannover. Wegen der abgeschwächten Konjunktur und der vorhergesagten Rezession hätten viele Unternehmen ihre Personalplanungen bereits revidiert, aber dies dämpfe nicht den Druck bei der Suche nach gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der Grund: „Wir stehen unmittelbar vor der großen Welle mit dem zunehmenden Ausscheiden der Babyboomer aus dem Arbeitsleben. Das wird erhebliche Lücken in die Belegschaften reißen“, erklärt Bielfeldt.

Duale Berufsausbildung ist gefragt

An der IHK-Umfrage haben sich rund 500 Betriebe aus dem Kammerbezirk der Landeshauptstadt beteiligt. 46 Prozent von ihnen suchen vor allem Fachkräfte mit dualer Berufsausbildung. Fast ebenso gefragt sind Fachwirte und Meister, also Bewerber, die zusätzlich zu ihrer Ausbildung einen Weiterbildungsabschluss vorweisen können. Hochschulabsolventen werden auch häufig gesucht – hier vor allem im produzierenden Gewerbe und in einigen Dienstleistungsberufen.

Gefragt hatte die IHK auch nach den Rahmenbedingungen und Standortfaktoren. 56 Prozent der Unternehmen nennen als wichtigstes Handlungsfeld Bürokratieabbau, 48 Prozent wünschen sich eine Stärkung der beruflichen Bildung und 42 Prozent würden gerne ausländische Fachkräfte einstellen, wenn der Gesetzgeber die Bedingungen dafür erleichterte. Bei den Standortfaktoren stehen der Ausbau der digitalen Infrastruktur und der Ausbau von Betreuungsangeboten für Kinder oder pflegebedürftige Angehörige mit jeweils 31 Prozent vorn auf der Wunschliste.