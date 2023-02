﻿Recycling-Verpackungen boomen: Fabrik von Intech in Hannover wächst auf vierfache Größe

Hannover. Mehrwegverpackungen mit pfiffigem Raumsparsystem und einem hohen Anteil an Recyclingmaterial: Aus der Unternehmensidee von 2008 ist innerhalb von 15 Jahren ein Firmenkonstrukt mit einem mittlerem zweistelligen Millionenumsatz und 150 Beschäftigten geworden. Jetzt wird die Fabrik des Unternehmens Intech-Worldwide in Marienwerder zu klein, Gründer Vedat Pehlivan errichtet sich darum einen viermal so großen Neubau in Stöcken. In diesem Jahr soll die Anlage bezugsfertig sein.

Neue Fabrik mit Logistik auf 30.500 Quadratmetern

Der in Deutschland aufgewachsene Unternehmer mit türkischen Wurzeln hat der Stadt am Autobahndreieck Hannover-West in der Schwarzen Heide ein gut 30.000 Quadratmeter großes Grundstück abgekauft. Dort wächst derzeit seine neue Fabrik mit 22.000 Quadratmetern Produktions- und Lagerfläche – am bisherigen Standort an Hannovers Stadtgrenze nach Garbsen waren es 4500 Quadratmeter.

Pehlivans Hauptgeschäft: Mit seiner GmbH Intech-Wordwide produziert er Mehrwegverpackungen zum Beispiel für den Transport von Obst- und Gemüsekisten. Rewe ist einer der Großkunden. Das besondere an den Intech-Kisten: Sie lassen sich dank eines verfeinerten Klappmechanismus besonders raumsparend verstauen, damit sie während der leeren Rückfahrt aus dem Supermarkt wenig Platz im Lkw verbrauchen. Das Unternehmen bewirbt die Kisten vom Typ Green-Line damit, „87 Prozent volumenreduzierbar“ zu sein.

Transportbehälter aus Recyclingkunststoff

Hinzu kommt, dass die Transportkisten nahezu vollständig aus Recyclingkunststoff produziert sind, der über das Grüne-Punkt-Verfahren („Duales System“) eingesammelt wird. Intech produziert noch andere Verpackungen und Einlagen für die Transportkisten. „Wo direkter Kontakt zu Lebensmitteln besteht, darf derzeit wegen Europaregelungen kein Recyclingmaterial eingesetzt werden“, sagt Firmensprecher Bastian Denzer. Deshalb liege die Gesamtquote des eingesetzten Recyclingmaterials im Unternehmen bei 60 Prozent.

Mit eigenem Fuhrpark: Intech-Gründer Vedat Pehlivan an seinem bisherigen Firmensitz in Marienwerder. © Quelle: Katrin Kutter

50-mal lassen sich die Kunststofftransportkisten nach Firmenangaben wiederverwenden, im Gegensatz zu den Pappkartons, die nach einmaliger Nutzung zumeist in Altpapierpressen landen. Nach Abnutzung der Kisten würden diese granuliert und zu 100 Prozent wieder in die Produktion eingespeist, sagt Denzer. 11.000 Tonnen wiederaufbereitete Kunststoffabfälle verwende Intech jährlich, unter anderem auch für die Produktion von Transportpaletten. Das Unternehmen „schenkt diesen wertvollen Rohstoffen ein neues Leben – ganz im Sinne der Kreislaufwirtschaft“, wirbt Denzer.

21 Spritzgussanlagen formen Kisten und Paletten

In 21 Spritzgussanlagen produziert Intech die Kisten, die schwersten Maschinen wiegen 180 Kilogramm. Der Strom soll im Neubau auch aus einer Fotovoltaikanlage mit 1500 Kilowatt-Peak kommen. Auch werde die Abwärme der Maschinen künftig zum Heizen und zur Produktion von Warmwasser genutzt.

In verschiedenen Variationen: Transportbehälter der Firma Intech-Worldwide. © Quelle: Katrin Kutter

Zum Unternehmenskonstrukt des Firmenchefs Pehlivan gehört auch das Speditionsunternehmen Travis mit einer 30 Fahrzeuge umfassenden Lkw-Flotte, von der mehrere Fahrzeuge in den vergangenen Wochen auch zum Hilfsgütertransport in die türkische Erdbebenregion eingesetzt wurden. Neu hinzugekommen ist vor einem Jahr der Firmenzweig Intech-Food, mit dem mediterrane Lebensmittel importiert werden, die in Deutschland unter anderem an Gastronomiefirmen ausgeliefert werden. Der Import erfolgt – natürlich – in Intech-Transportkisten.