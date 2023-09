﻿IT-Störung: Auch VWN in Hannover muss Produktion unterbrechen

Hannover. Die IT-Störung im VW-Konzern hat am Mittwoch auch Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover getroffen. VWN habe am Nachmittag die Produktion im Werk in Stöcken unterbrechen müssen, sagte ein Unternehmenssprecher am Abend. Man habe am hiesigen Standort die Spätschicht abgesagt. Die Ursache der Störung war zunächst nicht bekannt. Wie lange die Produktionspause dauern könnte, war am Abend unklar. Die IT-Experten des Unternehmens arbeiteten mit Hochdruck daran, die Probleme zu beheben, hieß es. Auch die Kommunikation in den Büros sei beeinträchtigt.

Krisenstab einberufen

Zuvor hatte ein Konzernsprecher in Wolfsburg erklärt, dass in mehreren Werken des Autoherstellers die Produktion stillstehe. „Wir können eine IT Störung von Netzwerkkomponenten am Standort Wolfsburg bestätigen“, sagte er. Die Störung werde analysiert. „Es gibt Implikationen auf fahrzeugproduzierende Werke.“ Nach aktuellem Stand der Analysen sei ein Angriff von außen als Grund der Systemstörung unwahrscheinlich.

Der Konzern hat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einen Krisenstab einberufen. Große Teile der IT und auch die produzierenden VW-Werke seien betroffen. Nach Auskunft des Unternehmens wurde auch die Fertigung im Stammwerk Wolfsburg sowie in Emden, Osnabrück und Zwickau lahmgelegt. Die Komponentenwerke in Kassel, Braunschweig und Salzgitter seien ebenfalls getroffen worden. Zuerst hatte das „Handelsblatt“ berichtet.

