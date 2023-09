﻿„Prekäre Zustände“: Tarifverhandlungen bei VW-Tochter Moia ohne Ergebnis – jetzt drohen Streiks

Hannover. Wie gut oder schlecht geht es den Fahrerinnen und Fahrer des Fahrdienstleisters Moia? Die Gewerkschaft IG Metall jedenfalls kritisiert die Zustände in dem VW-Tochterunternehmen als „prekär“ und „skandalös“. Die Beschäftigten würden nur knapp über Mindestlohn verdienen. Sollte das so bleiben, seien sie „absolut bereit, für ihre Anliegen auch Flagge zu zeigen“, erklärte IG-Metall-Verhandlungsführer Thilo Reusch: „Dann wird die Flotte stillstehen!“

Hintergrund der Kritik ist, dass die Gewerkschaft und die Arbeitgeberseite, das Unternehmen Moia mit Sitz in Hamburg, seit Monaten um einen Tarifvertrag ringen. Die IG Metall fordert für die rund 1200 Beschäftigten eine Entgelterhöhung von 5,2 Prozent und eine zusätzliche Inflationsausgleichsprämie. Außerdem soll es einen Haustarifvertrag geben, der sich an den Regelungen der Volkswagentochter Volkswagen Group Services orientiert.

Stundenlohn von 13 Euro?

Bisher liege der Stundenlohn der Fahrer bei 13 Euro, es gebe weder Urlaubs- noch Weihnachtsgeld, sagte Reusch: „Insgesamt bietet Moia die miesesten Arbeitsbedingungen im ganzen Konzern.“ Die zweite Verhandlungsrunde am 12. September endete ohne Ergebnis, bestätigen beide Parteien.

„Steigende Bewerberzahlen“

Ein Moia-Sprecher betonte, dass Moia eine eigenständige Gesellschaft im Volkswagen-Konzern sei. Gemessen am Wettbewerbsumfeld beim „Ridepooling“ seien die Arbeitsbedingungen für die Fahrer attraktiv. Es gebe ein transparentes Vergütungssystem mit angemessenem Stundenlohn und Zuschlägen (25 Prozent bei Nacht, 50 Prozent an Sonntagen und 100 Prozent an Feiertagen), flexible Arbeitszeiten und weitere Vorteile wie etwa Zuschüsse zum Deutschlandticket. „Dies spiegelt sich auch an den stetig steigenden Bewerberzahlen und Einstellungen wider“, sagte der Moia-Sprecher.

Knapp 70 Prozent des Fahrpersonals arbeite in Vollzeit und komme im Durchschnitt auf einen Bruttoverdienst von 2700 Euro pro Monat. Zusätzlich habe die Belegschaft eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 1000 Euro bekommen. Bei der IG Metall dagegen ist man der Meinung, dass das nicht reicht, nicht nur wegen der gestiegenen Lebenshaltungskosten, sondern auch wegen des Mietumfelds in Hannover und Hamburg.

Die Moia-Elektroshuttles sind seit Sommer 2018 in Hannover unterwegs. Kunden können sich per App eine Mitfahrgelegenheit buchen, das System optimiert die Route durch die Stadt.

