﻿Online-Supermarkt Oda verlässt Hannover schon wieder

Hannover/Braunschweig. Erst Anfang Juni hat der norwegische Online-Supermarkt Oda sein Liefergebiet auf die Stadt Hannover und später auch auf die ganze Region Hannover ausgeweitet – da ist auch schon wieder Schluss mit dem Angebot. Zum Monatsende stellt Oda den Betrieb in Deutschland ein und begründet das zumindest verklausuliert mit finanziellen Schwierigkeiten. Offenbar gewann das Unternehmen nicht schnell genug Kunden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Oda, vor zehn Jahren gegründet und in Norwegen schnell erfolgreich, war zu Jahresbeginn in den deutschen Markt eingestiegen, zunächst in Berlin. Das Unternehmen verkündete große Pläne. Man wolle als reiner Online-Supermarkt mit einem Sortiment von rund 9000 Produkten schnell expandieren, der große deutsche Markt mit seinem vergleichsweise geringen Online-Anteil im Lebensmittel-Handel biete große Wachstumschancen.

Online-Supermarkt Oda: Seit 1. Juni in Hannover

Tatsächlich trieb Oda die Ausweitung seines Geschäftsgebietes voran. Zunächst von Berlin nach Brandenburg, dann mithilfe eines großen Logistikzentrums in Braunschweig auch in Niedersachsen. Zeitweise kamen fast wöchentlich neue Lieferregionen hinzu: Wolfsburg, Salzgitter und Wolfenbüttel, dann zum 1. Juni die Stadt Hannover und zwei Wochen später auch Hannovers Umland. Oda warb vor allem in den sozialen Medien um Kunden. Nach eigenem Bekunden sollte die Offensive im östlichen Niedersachsen „den Grundstein für großflächiges zukünftiges Wachstum in Norddeutschland“ legen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Doch für diejenigen, die darauf eingingen, dürfte die erste Bestellung ein einmaliges Erlebnis bleiben. Denn jetzt verkündete Oda die große Kehrtwende. „Oda stellt sein Endkundengeschäft in Deutschland ein. Vom 30. Juni an können Kundinnen und Kunden dort keine Bestellungen mehr aufgeben“, verkündete das Unternehmen. Bislang 167 Beschäftigte, davon mehrere Dutzend im Verteilzentrum Braunschweig, müssen sich schon wieder neue Arbeitsplätze suchen.

18.000 Kunden waren zu wenig

„Wir müssen uns im derzeit schwierigen Finanzierungsumfeld neu aufstellen“, ließ sich Oda-Chef Karl Munthe-Kaas in der Pressemitteilung zitieren. Was das bedeutet, machte eine Sprecherin auf Nachfrage dieser Zeitung deutlicher: 18.000 Kundinnen und Kunden hatte der Online-Supermarkt seit Jahresbeginn in Deutschland insgesamt gewonnen – zu wenig für die Expansionspläne der Firma: „Wir konnten das sagte die Oda-Vertreterin.

Schnell in die schwarzen Zahlen zu kommen, war aber offenbar Teil des Plans. Der ging indes nicht nur in Deutschland nicht auf – auch in Finnland stellt Oda seinen Online-Supermarkt wieder ein. Generell will sich das Unternehmen nun stärker darauf fokussieren, sich als Logistik-Dienstleister für andere Unternehmen anzubieten. Ob auch in Deutschland, prüft die Firma nach eigenem Bekunden noch.

HAZ