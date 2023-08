﻿Hannover Rück auf Kurs zu Rekordgewinn

Kostenfrei bis 13:21 Uhr lesen

Verkehrskontrolle in Isernhagen

Immer wieder wird der Blitzeranhänger in Isernhagen mit Farbe beschmiert – jedes Mal erstattet die Gemeinde Anzeige und lässt ihn reparieren. Nach der jüngsten Attacke ist das Messgerät jetzt wieder im Einsatz und soll vor allem an Schulwegen in den nächsten Wochen positioniert werden.