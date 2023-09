﻿Solarmodule: Enercity schließt Partnerschaft mit Hersteller aus China

Hannover. Der hannoversche Energieversorger Enercity will seine Kundinnen und Kunden zuverlässiger mit Solarmodulen beliefern. Dafür schließt das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit dem Weltmarktführer aus China, Longi Solar Technologies. Beide Parteien trafen sich am Mittwoch in der neuen Konzernzentrale von Enercity an der Glocksee, um den Vertrag zu unterzeichnen. Damit sichert sich der Energiekonzern ein Bestellvolumen, mit dem sich rund 12.000 leistungsstarke dezentrale Photovoltaikanlagen (PV) auf den Dächern deutscher Endkunden umsetzen lassen.

Enercity-Vorstandsvorsitzende Susanna Zapreva sagte, sie sei sehr glücklich über die Kooperation, denn Enercity expandiere schnell im Photovoltaikmarkt. „Für uns ist es sehr wichtig, einen guten Weg zu finden, um unsere Kunden zu beliefern und einen direkten Weg zu einem großen Hersteller zu haben.“ Das Produkt von Longi habe eine hohe Leistungsfähigkeit, Qualität und Design: „Da bleibt kein Wunsch offen.“

Größter Markt für Longi

Longi ist auf dem Markt, der ohnehin von chinesischen Herstellern dominiert wird, die Nummer Eins. Das ostasiatische Land hat bei allen Schritten im Bau von Solarmodulen – von Rohstoffen wie Polysilikon über Vorprodukte wie Ingots und Wafer – einen Marktanteil von mehr als 80 Prozent. Das zeigen Zahlen der Internationalen Energie-Agentur IEA aus dem Jahr 2021. Die zehn größten PV-Lieferanten kommen aus China. Der europäische Markt ist daher gerade bei der Photovoltaik extrem abhängig von chinesischen Unternehmen.

Die sehen aber auch Wachstumschancen in Hannover und darüber hinaus. Nick Wang, Europa-Chef bei Longi, sagte, die Bundesrepublik sei basierend auf der jährlichen Nachfrage nach Installationen der am stärksten wachsende Markt – und Deutschland damit für Longi der größte Markt in Europa.

Erste Fabrik in Deutschland

Das Unternehmen mit Sitz in Xi’an beschäftigt knapp 61.000 Menschen und baut zukünftig ein zweites Hauptquartier in Frankfurt/Main als Geschäfts- und Servicecenter auf. Vor rund drei Monaten hatte Longi-Gründer und -Präsident Zhenguo Li dem „Handelsblatt“ erklärt, der PV-Konzern wolle sein erstes Werk außerhalb Chinas in Deutschland bauen. Europa-Chef sagte am Mittwoch in Hannover, die Pläne seien noch in der Prüfung. Die tatsächliche Entscheidung, wann und wo genau die Fabrik gebaut werde, gebe es innerhalb der nächsten sechs Monate.

Die Paneele für Enercity jedenfalls werden in China produziert und dann per Schiff nach Rotterdam transportiert, wo Longi ein Warenlager unterhält. Dort werde der Lieferprozess von Mitarbeitern überwacht und sichergestellt, dass die Lieferung pünktlich ankommt, erklärte Europa-Chef Wang. Das hannoversche Unternehmen wiederum lagert die Module in der Landeshauptstadt und verschickt sie deutschlandweit an seine Kundschaft.

