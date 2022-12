﻿Mehr Geld für Aktionäre: Talanx will Dividende kräftig erhöhen

Die Aktionäre sollen stärker an den Gewinnen teilhaben: Talanx will höhere Dividenden zahlen.

Hannover. Der Versicherer Talanx will seinen Aktionären deutlich höhere Dividenden zahlen. Wenn sich das Ergebnis des Unternehmens wie erwartet entwickelt, möchte der Vorstand der Hauptversammlung im kommenden Mai vorschlagen, für das Geschäftsjahr eine Gewinnausschüttung von 2 Euro je Aktie zu beschließen. Dies wären 25 Prozent mehr als im Vorjahr, wie die Talanx am Montag mitteilte. Bis zum Jahr 2025 solle die Dividende nach den Plänen des Managements weiter steigen – auf 2,50 Euro je Anteilsschein.

Talanx-Gewinn deutlich gestiegen

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres hatte der Konzern Prämieneinnahmen und Gewinn kräftig gesteigert. Die Bruttoprämien erhöhten sich nach Angaben des Unternehmens gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 18,5 Prozent auf 41,7 Milliarden Euro. Bereinigt um Währungseffekte betrug das Plus knapp 14 Prozent. Das Konzernergebnis legte um 8,6 Prozent auf 785 Millionen Euro zu. Im dritten Quartal stieg es sogar um 27,1 Prozent. Für das Gesamtjahr peilt Talanx ein Ergebnis zwischen 1,05 und 1,150 Milliarden Euro an.