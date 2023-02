﻿Trotz Radikalumbau: Klinikum Region Hannover kann Verluste bestenfalls halbieren

Hannover. Das Klinikum Region Hannover (KRH) bleibt ein Dauerpatient. Auch nach der geplanten Rosskur wird der Krankenhausverbund keine schwarzen Zahlen schreiben – das geht aus der „Medizinstrategie 2030“ der Geschäftsführung hervor. Nach der Schließung einzelner Standorte würden die Verluste laut Prognose der Geschäftsführung nur um rund die Hälfte auf 14,9 Millionen Euro sinken. Nach dem beabsichtigten Umbau des Konzerns würde sich das Defizit zwar erheblich verkleinern, „dennoch bleiben die Jahresergebnisse der Krankenhausstandorte negativ“, heißt es in einer Vorlage für den Aufsichtsrat, die dieser Zeitung vorliegt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das KRH befindet sich in einer finanziellen Schieflage: Da sich die einzelnen Häuser in ihrer aktuellen Struktur nicht wirtschaftlich betreiben lassen, häuft das Unternehmen Schulden an. Um dessen Überleben zu sichern, muss die Region Hannover als Träger das Eigenkapital in diesem Jahr um 20 Millionen Euro aufstocken – bis 2027 erwartet das KRH weitere Finanzhilfen von bis zu 370 Millionen Euro. Zwischen den Einnahmen und den Ausgaben für den normalen Betrieb klaffe eine Lücke von 30 Millionen Euro im Jahr, heißt es. So hoch sei das „strukturelle Defizit“.

Das Nordstadt-Krankenhaus weist das höchste Defizit aus

Um die hohen Verluste zu verringern und die Qualität der Versorgung zu verbessern, will die Geschäftsführung das KRH neu organisieren: Aus dem Siloah-Krankenhaus soll künftig ein Maximalversorger mit dem kompletten medizinischen Know-how werden, in Gehrden und Großburgwedel sollen Schwerpunktversorger mit besonderen Fachabteilungen entstehen – die Häuser in Neustadt und Laatzen sind als Grundversorger für Notfälle vorgesehen. Als Konsequenz daraus soll das Nordstadt-Krankenhaus im Siloah aufgehen, das Laatzener Agnes-Karll-Krankenhaus schrumpfen und das Krankenhaus in Lehrte schließen. Laut der „Medizinstrategie 2030“ könnte das „strukturelle Defizit“ des KRH in der Folge bestenfalls auf etwa 10 Millionen Euro schrumpfen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das denkmalgeschützte Klinikum Nordstadt steckt tief in den roten Zahlen. © Quelle: Robin Beck

In der aktuellen Kalkulation für das vergangene Jahr weisen alle Krankenhäuser des Verbundes Verluste aus. Die Geschäftsführung hat dabei spezielle Corona-Hilfen und andere Einmaleffekte herausgerechnet – die Belastungen durch die Finanzierung von Investitionen (Abschreibung und Zinsen) sind in den Jahresergebnissen jedoch enthalten. Danach verzeichnete das baulich veraltete Nordstadt-Krankenhaus mit 11,2 Millionen Euro das höchste Defizit, gefolgt vom Siloah mit minus 5,9 Millionen Euro und dem Robert-Koch-Klinikum in Gehrden mit minus 5,6 Millionen Euro. Die Standorte Laatzen und Lehrte schrieben Verluste von 4,8 und 3,9 Millionen Euro. Großburgwedel lag bei minus 3,4 Millionen Euro, in Neustadt war es ein Verlust von 100.000 Euro.

KRH hofft auf höhere Investitionsförderung durch das Land

Die KRH-Führung rechnet damit, dass sich die wirtschaftliche Lage der Kliniken insgesamt deutlich verbessern wird, wenn die Bundesländer – wie angekündigt – ihren Pflichten zur Finanzierung von Investitionen in Gebäude künftig in ausreichendem Maße nachkommen. Das wäre auch nötig, damit die Kalkulation der „Medizinstrategie 2030“ aufgehen kann – schließlich werden die Kosten für die nötigen Um- und Neubauten auf etwa 681 Millionen Euro veranschlagt. „Als KRH sind wir nicht in der Lage, weitere Kredite zur Eigenfinanzierung aufzunehmen“, hatte Finanz-Geschäftsführerin Barbara Schulte kürzlich in einem Interview mit dieser Zeitung erklärt.

Finanz-Geschäftsführerin Barbara Schulte und ihr für die Medizin zuständige Kollege Matthias Bracht können die Verluste des KRH mittelfristig bestenfalls verkleinern. © Quelle: Tobias Woelki (Archiv)

Aktuell muss das Klinikum jährlich 13,6 Millionen Euro aufwenden, um die eigenen Investitionen in die vorhandene Infrastruktur zu finanzieren. Die KRH-Führung erwartet, dass diese Belastung im Laufe der Zeit mit der Tilgung der alten Kredite kleiner wird. „Wir wollen schwarze Zahlen schreiben – dafür brauchen wir Strukturen und Rahmenbedingungen, die uns das auch erlauben“, sagte ein Unternehmenssprecher.