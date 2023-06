﻿Wegen hoher Zinsen: Immobilienkredite sind nicht mehr gefragt

Hannover. Nach dem Ende des Baubooms hat sich in Deutschland das Neugeschäft von Geldinstituten bei der Baufinanzierung drastisch verringert. Das Neugeschäftsvolumen bei Wohnungsbaukrediten für private Haushalte betrug nach vorläufigen Zahlen der Bundesbank im April knapp 13 Milliarden Euro. Im gleichen Monat des Vorjahres waren es noch 25,8 Milliarden Euro gewesen. In den ersten vier Monaten 2023 hat sich das Neugeschäft gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum mehr als halbiert – auf 53,05 Milliarden Euro. Auch Kreditinstitute in Hannover berichten von Rückgängen.

„Das Umfeld für den Immobilienmarkt hat sich im Laufe der vergangenen zwölf Monate deutlich verändert“, erklärte eine Sprecherin der Sparkasse Hannover – und wies auf gestiegene Zinsen und weiterhin hohe Baukosten hin. Viele Baumaterialien sind erheblich teurer geworden. Um die starke Inflation im Euro-Raum zu bekämpfen, hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen seit Juli 2022 in sieben Schritten um insgesamt 3,75 Prozentpunkte angehoben. Die EZB wird voraussichtlich am 15. Juni wieder über die Höhe der Leitzinsen entscheiden. Finanzmarktexperten erwarten eine weitere Anhebung.

Sparkasse und Sparda-Bank Hannover nennen keine Zahlen

Kundinnen und Kunden seien zudem unsicher, welche gesetzlichen Vorgaben hierzulande künftig für energetische Sanierungen von Gebäuden gälten, erläuterte die Sparkasse. Sie hätten sich zuletzt beim Kauf von Häusern oder Wohnungen „spürbar“ zurückgehalten. Die Nachfrage nach Wohnimmobilienkrediten sei „sehr deutlich“ gesunken. Im Frühjahr vergangenen Jahres hatte das Institut demnach noch besonders viele neue Darlehen vergeben. Damals hätten zahlreiche Kundinnen und Kunden bei niedrigeren Zinsen Immobilienfinanzierungen abgeschlossen, hieß es. Die Sparkasse nannte – ebenso wie die Sparda-Bank Hannover – keine Zahlen zur Entwicklung ihres Neugeschäfts bei Immobilienkrediten. „Insgesamt hat seit Mitte letzten Jahres die Nachfrage nach Finanzierungen für Neubauten und Käufe abgenommen“, berichtete die Sparda-Bank. Allerdings bestehe derzeit ein verstärktes Interesse an Krediten für Modernisierungen von Immobilien.

Bei der Hannoverschen Volksbank war das Neugeschäft bei Immobilienkrediten für Privathaushalte und Unternehmen von Januar bis Ende Mai um 37 Prozent geringer als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie das Geldhaus mitteilte. Das Neugeschäft lag in den fünf Monaten bei rund 250 Millionen Euro. In den Jahren zuvor war es den Angaben zufolge noch kräftig gewachsen – regelmäßig um mehr als 10 Prozent. Obwohl die neuen Kredite zuletzt geringer ausfielen als in den Boomjahren, hat sich der Gesamtbestand der Immobiliendarlehen bei der Volksbank bis Ende Mai von 4,45 auf 4,58 Milliarden Euro weiter erhöht.

Weniger neue Wohnungen als geplant

Bundesweit lag der gesamte Bestand an Wohnungsbaukrediten für Privathaushalte und Organisationen ohne Erwerbszweck nach Auskunft der Bundesbank im April um 3,9 Prozent über dem Vorjahresniveau. Gegenüber dem Vormonat betrug das Plus 0,1 Prozent. Die Frage ist nun, ob bei einem weiterhin abgeschwächten Neugeschäft auch das Gesamtvolumen der Immobiliendarlehen schrumpfen wird.

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 295.300 Wohnungen gebaut, wie aus Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. Das Ziel der Bundesregierung ist jedoch, dass jährlich rund 400.000 Wohnungen entstehen. Erschwert wird dies nicht nur durch hohe Finanzierungs- und Baukosten sowie unsichere Konjunkturaussichten. Der Baubranche und dem Handwerk macht auch zu schaffen, dass es nicht genügend Fachkräfte gibt.

