﻿Wegen hoher Zinsen: Immobilienkredite sind nicht mehr gefragt

Die Volumen neu vergebener Wohnungsbaukredite an private Haushalte hat sich nach Zahlen der Bundesbank etwa halbiert. Auch bei hannoverschen Instituten ist die Nachfrage nach solchen Darlehen gesunken.

Hannover. Nach dem Ende des Baubooms hat sich in Deutschland das Neugeschäft von Geldinstituten bei der Baufinanzierung drastisch verringert. Das Neugeschäftsvolumen bei Wohnungsbaukrediten für private Haushalte betrug nach vorläufigen Zahlen der Bundesbank im April knapp 13 Milliarden Euro. Im gleichen Monat des Vorjahres waren es noch 25,8 Milliarden Euro gewesen. In den ersten vier Monaten 2023 hat sich das Neugeschäft gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum mehr als halbiert – auf 53,05 Milliarden Euro. Auch Kreditinstitute in Hannover berichten von Rückgängen.